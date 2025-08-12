12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

बस तीन विकेट.. फिर एशिया कप की बुलंदी पर होगा टीम इंडिया का यह ऑलराउंडर

Asia Cup 2025: यूएई में खेले जाने वाले एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से हो रही है।

भारत

Satya Brat Tripathi

Aug 12, 2025

Axar Patel and Hardik Pandya
अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या, भारतीय क्रिकेटर (Photo Credit - IANS)

Hardik Pandya: हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के श्रेष्ठ ऑलराउंडर हैं। वह अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम को मैच जिताते रहे हैं। एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) में हार्दिक एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर सकते हैं। एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से हो रही है। अगले साल टी20 विश्व कप खेला जाना है। इस बार एशिया कप टी20 फॉर्मेट में होगा। हार्दिक टी20 फॉर्मेट में अबतक आयोजित एशिया कप में सफलतम गेंदबाजों में से एक हैं। एशिया कप 2025 में उनके पास टूर्नामेंट के टी20 फॉर्मेट इतिहास के नंबर वन गेंदबाज बनने का मौका है।

हार्दिक ने 2016 से 2022 के बीच टी20 फॉर्मेट में आयोजित एशिया कप में 8 मैच खेले हैं और 11 विकेट लिए हैं। शीर्ष गेंदबाजों की सूची में वह पांचवें स्थान पर हैं। आगामी टूर्नामेंट में उनके पास नंबर वन गेंदबाज बनने का मौका है।

टी20 फॉर्मेट में आयोजित एशिया कप के संस्करणों में सर्वाधिक विकेट भुवनेश्वर कुमार ने लिए हैं। भुवी ने 6 मैचों में 13 विकेट लिए हैं। दूसरे नंबर पर यूएई के अमजद जावेद हैं, जिन्होंने 7 मैचों में 12 विकेट लिए हैं। तीसरे स्थान पर भी यूएई के मोहम्मद नवीद हैं, जिन्होंने 7 मैचों में 11 विकेट लिए हैं। चौथे स्थान पर अफगानिस्तान के राशिद खान हैं, जिनके नाम 8 मैच में 11 विकेट हैं।

ये भी पढ़ें

क्रिकेटर ने अचानक बदल ली टीम, न्यूजीलैंड को छोड़ 34 वर्षीय खिलाड़ी अब इस देश के लिए लगाएगा चौके-छक्के
क्रिकेट
Tom Bruce

अमजद जावेद और नवीद एशिया कप का हिस्सा नहीं होंगे। भुवनेश्वर कुमार को मौका दिए जाने की संभावना कम है। ऐसे में एशिया कप के श्रेष्ठ गेंदबाज बनने की होड़ राशिद खान और हार्दिक पांड्या के बीच है। हार्दिक के पास टूर्नामेंट का शीर्ष गेंदबाज बनने का मौका तो है ही, अगर वह 3 विकेट ले सके तो भारत की तरफ से एशिया कप टी20 फॉर्मेट के सबसे सफल गेंदबाज बन जाएंगे। हार्दिक ने 114 टी20 मैचों में 94 विकेट लिए हैं।

ये भी पढ़ें

शुभमन गिल और सोफी डंकले ने जीता जुलाई का ‘आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ’ अवार्ड
क्रिकेट
Shubman Gill

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

12 Aug 2025 10:10 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / बस तीन विकेट.. फिर एशिया कप की बुलंदी पर होगा टीम इंडिया का यह ऑलराउंडर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.