बस तीन विकेट.. फिर एशिया कप की बुलंदी पर होगा टीम इंडिया का यह ऑलराउंडर

Hardik Pandya: हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के श्रेष्ठ ऑलराउंडर हैं। वह अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम को मैच जिताते रहे हैं। एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) में हार्दिक एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर सकते हैं। एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से हो रही है। अगले साल टी20 विश्व कप खेला जाना है। इस बार एशिया कप टी20 फॉर्मेट में होगा। हार्दिक टी20 फॉर्मेट में अबतक आयोजित एशिया कप में सफलतम गेंदबाजों में से एक हैं। एशिया कप 2025 में उनके पास टूर्नामेंट के टी20 फॉर्मेट इतिहास के नंबर वन गेंदबाज बनने का मौका है।