12 अगस्त 2025

मंगलवार

शुभमन गिल और सोफी डंकले ने जीता जुलाई का ‘आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ’ अवार्ड

ICC Players of the Month for July: शुभमन गिल ने जुलाई महीने में तीन टेस्ट मैच खेले और 94.50 की औसत से 567 रन बनाए। इसमें एक दोहरा शतक और दो शतक शामिल हैं।

भारत

Satya Brat Tripathi

Aug 12, 2025

Shubman Gill
शुभमन गिल, भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान (Photo Credit - IANS)

ICC Players of the Month for July: भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल और इंग्लैंड की बल्लेबाज सोफिया डंकले को आईसीसी ने जुलाई महीने के सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला क्रिकेटर पुरस्कार के लिए चुना है। शुभमन गिल को इस पुरस्कार के लिए इंग्लैंड टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स और दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर वियान मुल्डर से कड़ी टक्कर मिली। लेकिन, इंग्लैंड दौरे पर असाधारण बल्लेबाजी की वजह से गिल जुलाई के 'श्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर' का खिताब जीतने में सफल रहे।

गिल ने जुलाई महीने में तीन टेस्ट मैच खेले और 94.50 की औसत से 567 रन बनाए। इसमें एक दोहरा शतक और दो शतक शामिल हैं। बतौर कप्तान गिल के लिए इंग्लैंड सीरीज पहली थी। सीरीज में गिल ने बतौर कप्तान और बल्लेबाज प्रभावित किया। कुल 5 टेस्ट मैचों की 10 पारियों में 4 शतक लगाते हुए उन्होंने 754 रन बनाए थे। उन्हें हैरी ब्रूक के साथ प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था।

शुभमन गिल पूर्व में यह पुरस्कार तीन बार जीत चुके हैं। 2025 में फरवरी में भी वह आईसीसी के श्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर रहे थे। 2024 में जनवरी और सितंबर में भी उन्होंने यह खिताब जीता था।

Dewald Brevis

पुरस्कार के लिए चुने जाने के बाद गिल ने कहा, "इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज कप्तान के रूप में मेरे लिए सीखने का एक अनुभव रहा और दोनों टीमों का प्रदर्शन शानदार रहा। मुझे यकीन है कि दोनों टीमों के खिलाड़ी लंबे समय तक इस सीरीज को याद रखेंगे। मैं इस पुरस्कार के लिए मुझे चुनने के लिए जूरी का धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं आने वाले सीजन में भी शानदार फॉर्म जारी रखने और देश के लिए और भी सम्मान लाने के लिए उत्सुक हूं।"

वहीं, महिला श्रेणी में श्रेष्ठ क्रिकेटर का पुरस्कार इंग्लैंड की बल्लेबाज सोफिया डंकले को दिया गया। डंकले ने साथी खिलाड़ी सोफी एक्लेस्टोन और आयरलैंड की कप्तान गैबी लुईस को पछाड़ते हुए पुरस्कार जीता।

सोफिया डंकले ने भारत के खिलाफ जुलाई में हुई टी20 सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया था। उन्होंने भारत के खिलाफ तीसरे टी20 में 53 गेंद पर 75 रन की पारी खेल टीम की 6 रन की जीत में बड़ी भूमिका निभाई थी। सीरीज के 4 मैचों में डंकले ने 36 की औसत से 144 रन बनाए। वहीं, तीन वनडे मैचों की सीरीज में भी उन्होंने 63 की औसत से 126 रन बनाए।

डंकले ने कहा, "भारत के खिलाफ एक बेहद कड़ी सीरीज के बाद 'आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ' का पुरस्कार जीतकर मैं बेहद खुश हूं।"

Published on:

12 Aug 2025 09:06 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / शुभमन गिल और सोफी डंकले ने जीता जुलाई का 'आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ' अवार्ड

