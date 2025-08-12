शुभमन गिल और सोफी डंकले ने जीता जुलाई का ‘आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ’ अवार्ड

पुरस्कार के लिए चुने जाने के बाद गिल ने कहा, "इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज कप्तान के रूप में मेरे लिए सीखने का एक अनुभव रहा और दोनों टीमों का प्रदर्शन शानदार रहा। मुझे यकीन है कि दोनों टीमों के खिलाड़ी लंबे समय तक इस सीरीज को याद रखेंगे। मैं इस पुरस्कार के लिए मुझे चुनने के लिए जूरी का धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं आने वाले सीजन में भी शानदार फॉर्म जारी रखने और देश के लिए और भी सम्मान लाने के लिए उत्सुक हूं।"