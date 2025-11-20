156.7 km प्रति घंटे की स्पीड से गेंद फेंकने वाला भारतीय पेसर सर्जरी के बाद वापसी को तैयार, बोला- अब एक ही लक्ष्य

Mayank Yadav return: लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की पेस सनसनी मयंक यादव के छोटे से करियर में इंजरी बड़ी रुकावट रही हैं। वह पिछले तीन साल में बांग्लादेश के खिलाफ तीन टी20 इंटरनेशनल मैच, सिर्फ एक रणजी ट्रॉफी मैच और सिर्फ छह आईपीएल मैच ही खेल सके हैं। अब वह सर्जरी के बाद बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैब पर हैं। उम्मीद है कि वह जल्‍द मैदान पर वापसी करेंगे। इसी वजह से मयंक को एलएसजी ने आईपीएल 2026 (IPL 2026) के लिए रिटेन भी किया है और इस सीजन में वह मोहम्मद शमी के साथ गेंदबाजी करते नजर आएंगे।