156.7 km प्रति घंटे की स्पीड से गेंद फेंकने वाला भारतीय पेसर सर्जरी के बाद वापसी को तैयार, बोला- अब एक ही लक्ष्य

Mayank Yadav return: आईपीएल 2024 में 156.7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकने वाले भारतीय पेसर मयंक यादव अब सर्जरी के बाद वापसी की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल वह BCCI के सेंटर ऑफ एक्‍सीलेंस में रिहैब पर हैं। मयंक ने कहा कि अब उनका ज्‍यादा से ज्‍यादा मैच खेलने का लक्ष्‍य है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 20, 2025

Mayank Yadav return

मयंक यादव। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/IPL)

Mayank Yadav return: लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की पेस सनसनी मयंक यादव के छोटे से करियर में इंजरी बड़ी रुकावट रही हैं। वह पिछले तीन साल में बांग्लादेश के खिलाफ तीन टी20 इंटरनेशनल मैच, सिर्फ एक रणजी ट्रॉफी मैच और सिर्फ छह आईपीएल मैच ही खेल सके हैं। अब वह सर्जरी के बाद बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैब पर हैं। उम्मीद है कि वह जल्‍द मैदान पर वापसी करेंगे। इसी वजह से मयंक को एलएसजी ने आईपीएल 2026 (IPL 2026) के लिए रिटेन भी किया है और इस सीजन में वह मोहम्मद शमी के साथ गेंदबाजी करते नजर आएंगे।

मयंक ने गेंदबाजी शुरू की

टीओआई को दिए एक इंटरव्‍यू में मयंक यादव ने वापसी को लेकर बताया कि मैंने गेंदबाजी शुरू कर दी है और मेरी रिकवरी भी अच्छी चल रही है। अब तक सब ठीक है। मैंने अपनी फिटनेस पर बहुत काम किया है। आने वाले सीज़न में मैं पहले दिन से ही उपलब्ध रहूंगा। मेरा बस एक ही लक्ष्‍य है, ज्‍यादा से ज्‍यादा मैच खेलना।

'मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात'

एलएसजी बहुत कम मैच खेलने के बावजूद आखिर मयंक को रिटेन क्‍यों किया? इस पर उन्‍होंने कहा कि
मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात है कि फ्रेंचाइजी और उसके मालिक ने मुझ पर भरोसा दिखाया है। उनके सपोर्ट की वजह से ही मुझे जल्दी ठीक होने का कॉन्फिडेंस मिला।

शमी के साथ गेंदबाजी को लेकर उत्‍साहित मयंक

एलएसजी के मोहम्मद शमी को ट्रेड करने के सवाल पर उन्‍होंने कहा कि मैं शमी भाई को पिछले डेढ़ साल से जानता हूं, जब मैं उनके साथ नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रिहैब पर था। मैंने उनसे अपनी गेंदबाजी और भविष्य में चीजों को कैसे मैनेज करना है, इस बारे में बात की थी। आईपीएल में उनके साथ गेंदबाजी करना और उनसे सीखना बहुत ही उत्‍साहजनक होगा।

'बुमराह भैया इंजरी मैनेजमेंट पर बहुत कुछ सीखा'

सेंटर ऑफ एक्‍सीलेंस में इंजरी मैनेजमेंट को लेकर आपने क्या सीखा? इस पर उन्‍होंने कहा कि मैंने अपने शरीर को और समझना सीखा है। बुमराह भैया पिछले साल आईपीएल से पहले यहां थे। मेरी उनसे बहुत अच्छी बातें हुईं, क्योंकि उनकी भी यहीं सर्जरी हुई थी। उन्होंने इंजरी मैनेजमेंट के बारे में मुझे बहुत कुछ बताया।

ज्‍यादा से ज्‍यादा मैच खेलने का लक्ष्‍य

आगामी आपके लिए कितना अहम है? इस सवाल के जवाब पर मयंक ने कहा कि मैंने अपने लिए सिर्फ एक लक्ष्‍य तय किया है और वो है ज्‍यादा से ज्‍यादा मैच खेलना। पिछले दो साल से मैं बस यही चीज मिस कर रहा हूं। अगर आईपीएल से पहले कुछ घरेलू मैच खेल पाया तो यह मेरे लिए और भी अच्छा होगा।

खबर शेयर करें:

Published on:

