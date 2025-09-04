Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

टीम इंडिया के 7 खिलाड़ी 2025 में ले चुके हैं संन्यास, लेकिन दुनिया के इन दिग्गजों ने अपने फैसले से चौकाया

Indian Players Retire in 2025: साल 2025 में अब तक भारत के 6 खिलाड़ी संन्यास ले चुके हैं। इस लिस्ट में नया नाम अमित मिश्रा का भी जुड़ा है।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 04, 2025

Virat Kohli and Rohit Sharma
दुबई: विराट कोहली और रोहित शर्मा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने के बाद खुशी से झूमते हुए (Photo Credit - IANS)

Indian Players Retire in 2025: साल 2025 क्रिकेटर्स के रिटायरमेंट के लिए याद किया जाएगा। इस साल क्रिकेट के इतिहास में कुछ ऐसी चीजें जुड़ी हैं, जो सालों तक याद रखी जाएंगी। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इसी साल खिताब जीता। 17 सालों का इंतजार खत्म करने वाली आरसीबी 24 घंटे भी जश्न नहीं मना पाई और बेंगलुरु में मची भगदड़ में 11 फैंस की जान चली गई। आईपीएल इतिहास में ऐसा पहली बार देखने को मिला था कि टीम के जश्न समारोह में ऐसा हादसा हुआ। साउथ अफ्रीका ने इसी साल आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीता।

इसके अलावा कुछ ऐसी खबरें भी आई, जिसनें फैंस को दिल तोड़ दिया। हेनरी क्लासेन का रिटारमेंट, निकोलस पूरन, मार्टिन गप्टिल, तमिम इकबाल, मुशफिकुर रहीम और आंद्रे रसेल का अचानक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह देना भी फैंस को हजम नहीं हुआ। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल और स्टीव स्मिथ ने वनडे फॉर्मेट को अलविदा कहा। मिचेल स्टार्क ने भी टी20 क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। जिस स्पीड से खिलाडियों ने इस साल संन्यास लिया है, उसे देखते हुए बचे हुए 4 महीनों में यह आंकड़ा 30 के पास भी पहुंच सकता है।

ये भी पढ़ें

कुंबले, बुमराह और जहीर खान जैसे गेंदबाज भी नहीं कर पाए ये कारनामा, आज भी अमित मिश्रा के नाम ये रिकॉर्ड
क्रिकेट
Amit MIshra Cricket News IPL

7 भारतीय खिलाड़ी भी हुए रिटायर

इस साल जिन 21 खिलाड़ियों ने संन्यास लिया है, उनमें से 6 खिलाड़ी तो सिर्फ भारत के हैं। सबसे पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया। दोनों ने 2024 में खेले गए टी20 वर्ल्डकप के बाद इस फॉर्मेट को भी अलविदा कह दिया था। अब दोनों सिर्फ वनडे मैच ही खेलेंगे। इसके बाद वरुण एरोन, ऋद्धिमान साहा, पीयूष चावला, चेतेश्वर पुजारा और अमित मिश्रा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया।

आने वाले समय में इस लिस्ट में और भी कई बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। ईशांत शर्मा, भुवनेश्वर कुमार और युजवेंद्र चहल भी लगभग भारतीय टीम के फ्यूचर प्लान से बाहर हैं और ये खिलाड़ी भी जल्द अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें

रविचंद्रन अश्विन के बाद एक और भारतीय स्पिनर ने लिया संन्यास, मीडिया को बताई यह वजह
क्रिकेट
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

04 Sept 2025 05:15 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / टीम इंडिया के 7 खिलाड़ी 2025 में ले चुके हैं संन्यास, लेकिन दुनिया के इन दिग्गजों ने अपने फैसले से चौकाया

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट