टीम इंडिया के 7 खिलाड़ी 2025 में ले चुके हैं संन्यास, लेकिन दुनिया के इन दिग्गजों ने अपने फैसले से चौकाया

Indian Players Retire in 2025: साल 2025 क्रिकेटर्स के रिटायरमेंट के लिए याद किया जाएगा। इस साल क्रिकेट के इतिहास में कुछ ऐसी चीजें जुड़ी हैं, जो सालों तक याद रखी जाएंगी। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इसी साल खिताब जीता। 17 सालों का इंतजार खत्म करने वाली आरसीबी 24 घंटे भी जश्न नहीं मना पाई और बेंगलुरु में मची भगदड़ में 11 फैंस की जान चली गई। आईपीएल इतिहास में ऐसा पहली बार देखने को मिला था कि टीम के जश्न समारोह में ऐसा हादसा हुआ। साउथ अफ्रीका ने इसी साल आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीता।