टीम इंडिया के 7 खिलाड़ी 2025 में ले चुके हैं संन्यास, लेकिन दुनिया के इन दिग्गजों ने अपने फैसले से चौकाया

Indian Players Retire in 2025: साल 2025 क्रिकेटर्स के रिटायरमेंट के लिए याद किया जाएगा। इस साल क्रिकेट के इतिहास में कुछ ऐसी चीजें जुड़ी हैं, जो सालों तक याद रखी जाएंगी। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इसी साल खिताब जीता। 17 सालों का इंतजार खत्म करने वाली आरसीबी 24 घंटे भी जश्न नहीं मना पाई और बेंगलुरु में मची भगदड़ में 11 फैंस की जान चली गई। आईपीएल इतिहास में ऐसा पहली बार देखने को मिला था कि टीम के जश्न समारोह में ऐसा हादसा हुआ। साउथ अफ्रीका ने इसी साल आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीता।
इसके अलावा कुछ ऐसी खबरें भी आई, जिसनें फैंस को दिल तोड़ दिया। हेनरी क्लासेन का रिटारमेंट, निकोलस पूरन, मार्टिन गप्टिल, तमिम इकबाल, मुशफिकुर रहीम और आंद्रे रसेल का अचानक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह देना भी फैंस को हजम नहीं हुआ। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल और स्टीव स्मिथ ने वनडे फॉर्मेट को अलविदा कहा। मिचेल स्टार्क ने भी टी20 क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। जिस स्पीड से खिलाडियों ने इस साल संन्यास लिया है, उसे देखते हुए बचे हुए 4 महीनों में यह आंकड़ा 30 के पास भी पहुंच सकता है।
इस साल जिन 21 खिलाड़ियों ने संन्यास लिया है, उनमें से 6 खिलाड़ी तो सिर्फ भारत के हैं। सबसे पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया। दोनों ने 2024 में खेले गए टी20 वर्ल्डकप के बाद इस फॉर्मेट को भी अलविदा कह दिया था। अब दोनों सिर्फ वनडे मैच ही खेलेंगे। इसके बाद वरुण एरोन, ऋद्धिमान साहा, पीयूष चावला, चेतेश्वर पुजारा और अमित मिश्रा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया।
आने वाले समय में इस लिस्ट में और भी कई बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। ईशांत शर्मा, भुवनेश्वर कुमार और युजवेंद्र चहल भी लगभग भारतीय टीम के फ्यूचर प्लान से बाहर हैं और ये खिलाड़ी भी जल्द अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर सकते हैं।