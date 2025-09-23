भारतीय स्पिनर स्नेह राणा ने भी दो टैटू बना रखे हैं जिनमें से पहले पर ‘विरोधी’ और दूसरे पर ‘ तव धैर्यं तव बलम अस्ति’ लिखा है। उन्होंने कहा, हाल में मैने एक टैटू बनवाया है जिस पर विरोधी लिखा है जिसके मायने हैं किसी मकसद से बागी। अगर हालात मेरे खिलाफ हैं तो मैं उनसे पार पाना चाहती हूं। इसके अलावा एक और टैटू पर तव धैर्यं तव बलम अस्ति लिखा है जो संयम रखने में मदद करता है। मैने पिंडली पर शेर और बाज का टैटू भी बनवाया है। शेर साहस, नेतृत्व और स्वतंत्रता के लिए जबकि बाज अपने तेज गेंदबाज और चौकस नजर के लिए।