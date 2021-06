अंडर 19 खेलने वाले भारतीय क्रिकेटर स्मित पटेल ने सन्यास लेने का फैसला किया है। स्मित भारत के लिए अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं। स्मित पटेल उस भारतीय टीम का हिस्सा रह चुके हैं, जिसने वर्ष 2012 में टाउंसविले में अंडर-19 विश्व कप जीता था। विश्व कप के फाइनल में स्मित पटेल ने बहुत बेहतरीन बैटिंग का प्रदर्शन करते हुए टीम को जीत दिलाई थी। पटेल ने टीम के कप्तान उन्मुक्त चंद के साथ फाइनल मैच में शतकीय साझेदारी की थी। फाइनल में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया टीम से था और भारत ने यह अंडर 19 विश्व कप का जीता था। अब स्मित पटेल मात्र 28 साल की उम्र में सन्यास ले रहे हैं क्योंकि वे विदेशी लीग में खेलना चाहते हैं।

बीसीसीआई का नियम

स्मित के सन्यास लेने के पीछे एक खास वजह है। दरअसल, स्मित भारत के बाहर होने वाले क्रिकेट लीग में खेलना चाहते हैं। वहीं बीसीसीआई के नियम के अनुसार, भारत का कोई भी क्रिकेटर बिना संन्यास लिए विदेशी क्रिकेट लीग नहीं खेल सकता है।इसी वजह से स्मित ने भारतीय क्रिकेट से सन्यास लेने का फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि बीसीसीआई के साथ स्मित पटेल के सभी पेपर वर्क पूरा हो चुका है और उन्होंने बोर्ड को अपना रिटायरमेंट लेटर भी भेज दिया है।

"All my paperwork with BCCI is complete, I've sent in my retirement letter. So the India chapter of my cricket career is over"



Remember this wk batsman who scored 62* in the 2012 U19 finals?

- Smit Patel retires from Cricket pic.twitter.com/7niMsDgJJN