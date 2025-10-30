IND vs AUS ICC Women’s World Cup 2025: एक गेंद पहले ढेर हो गई ऑस्ट्रेलिया, श्रीचरणी और दीप्ति ने किया सबसे ज्यादा परेशान

IND vs AUS, Women's World Cup 2025 Semifinal: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए वूमेंस वर्ल्डकप 2025 के दूसरे सेमीफाइनल में भारतीय टीम को जीत के लिए 339 रन का लक्ष्य मिला है। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 49.5 ओवर में 338 रन बनाए और ऑलआउट हो गई। लिचफील्ड ने 119 रन की धमाकेदार पारी खेली तो एलिसा पेरी ने 77 रन बनाए। एक समय ऑस्ट्रेलिया की टीम 400 रन के करीब पहुंचती नजर आ रही थी लेकिन भारतीय स्पिनर्स की शानदार गेंदबाजी की बदौलत भारतीय महिला क्रिकेट ने ऑस्ट्रेलिया को आखिरी ओवर में ऑलआउट कर दिया।