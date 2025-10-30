Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs AUS ICC Women’s World Cup 2025: एक गेंद पहले ढेर हो गई ऑस्ट्रेलिया, श्रीचरणी और दीप्ति ने किया सबसे ज्यादा परेशान

India Women's vs Australia Women's: फोयब लिचफील्ड और एलिसा पेरी की शानदार पारियों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 339 रन का लक्ष्य रखा है। दीप्ति और श्रीचरणी ने 2-2 विकेच चटकाए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 30, 2025

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, सेमीफाइनल 2

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, सेमीफाइनल 2 (फोटो- IANS)

IND vs AUS, Women's World Cup 2025 Semifinal: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए वूमेंस वर्ल्डकप 2025 के दूसरे सेमीफाइनल में भारतीय टीम को जीत के लिए 339 रन का लक्ष्य मिला है। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 49.5 ओवर में 338 रन बनाए और ऑलआउट हो गई। लिचफील्ड ने 119 रन की धमाकेदार पारी खेली तो एलिसा पेरी ने 77 रन बनाए। एक समय ऑस्ट्रेलिया की टीम 400 रन के करीब पहुंचती नजर आ रही थी लेकिन भारतीय स्पिनर्स की शानदार गेंदबाजी की बदौलत भारतीय महिला क्रिकेट ने ऑस्ट्रेलिया को आखिरी ओवर में ऑलआउट कर दिया।

इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी और कप्तान एलिसा हिली सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गईं। उन्हें सपोर्ट करने के लिए मिचेल स्टार्क भी पहुंचे थे। हालांकि इसके बाद लिचफील्ड और एलिसा पेरी के बीच शानदार साझेदारी हुई और दोनों ने 155 रनों की साझेदारी कर ली। टीम इंडिया को दूसरी सफलता 28वें ओवर में मिली, जब लिचफील्ड 119 रन बनाकर आउट हुईं।

ओपनिंग करने उतरी लिचफिल्ड ने 93 गेंदों पर 3 छक्के और 17 चौकों की मदद से 119 रन की पारी खेली। इसके बाद बेछ मूनी 24 रन बनाकर श्रीचरणी का शिकार हुईं। आखिरी ओवरों में भारतीय स्पिनर्स ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 350 के पहले रोक दिया। एश्ले गार्डनर ने 45 गेंदों में 4 चौके और 4 छक्कों की मदद से 63 रन की पारी खेली। आखिरी 50वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट गंवा दिए और 338 रन पर ढेर हो गई।

फाइनल की राह हुई मुश्किल

भारत के लिए श्रीचरणी और रेणुका सिंह ठाकुर ने सबसे किफायती गेंदबाजी की और 4.90 की औसत रन बनाए। श्रीचरणी और दीप्ति शर्मा ने 2-2 विकेट चटकाए तो क्रांति गौड़, अमनजोत और राधा यादव को एक एक सफलता मिली। भारतीय टीम को अब जीत के लिए 339 रन बनाने हैं, जो ऑस्ट्रेलियाई बॉलिंग आक्रमण के सामने मुश्किल लग रहा है। जो भी टीम ये मुकाबला जीतेगी वह साउथ अफ्रीका से फाइनल में खेलेगी। पहले सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को हराकर फाइनल का टिकट कन्फर्म किया था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Women's World Cup 2025

Updated on:

30 Oct 2025 07:38 pm

Published on:

30 Oct 2025 06:59 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs AUS ICC Women’s World Cup 2025: एक गेंद पहले ढेर हो गई ऑस्ट्रेलिया, श्रीचरणी और दीप्ति ने किया सबसे ज्यादा परेशान

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Women's World Cup 2025

ICC Women’s World Cup 2025: ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम को सपोर्ट करने मुंबई पहुंचे मिचेल स्टार्क, इस खिलाड़ी से है खास रिश्ता

mitchell starc and alyssa Heal
क्रिकेट

ICC Women’s World Cup 2025: सेमीफाइनल में क्यों काली पट्टी बांधकर उतरीं भारत-ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी, वजह जान नम हो जाएंगी आंखें

INDIA Womens Cricket Team
क्रिकेट

INDW vs AUSW: बारिश ने रोका भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल मुकाबला, जानें मैच रद्द हुआ तो किसे होगा फायदा

India Women's Cricket team
क्रिकेट

ICC Women’s World Cup 2025: शुरू हुआ फाइनल टिकट हासिल करने का जंग, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में 3 बड़े बदलाव

Team India
क्रिकेट

विराट कोहली के जर्सी नंबर-18 पर इस भारतीय स्‍टार खिलाड़ी ने किया कब्जा

Virat Kohli jersey number
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.