IND vs AUS ICC Women’s World Cup 2025: एक गेंद पहले ढेर हो गई ऑस्ट्रेलिया, श्रीचरणी और दीप्ति ने किया सबसे ज्यादा परेशान

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, सेमीफाइनल 2 (फोटो- IANS)
IND vs AUS, Women's World Cup 2025 Semifinal: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए वूमेंस वर्ल्डकप 2025 के दूसरे सेमीफाइनल में भारतीय टीम को जीत के लिए 339 रन का लक्ष्य मिला है। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 49.5 ओवर में 338 रन बनाए और ऑलआउट हो गई। लिचफील्ड ने 119 रन की धमाकेदार पारी खेली तो एलिसा पेरी ने 77 रन बनाए। एक समय ऑस्ट्रेलिया की टीम 400 रन के करीब पहुंचती नजर आ रही थी लेकिन भारतीय स्पिनर्स की शानदार गेंदबाजी की बदौलत भारतीय महिला क्रिकेट ने ऑस्ट्रेलिया को आखिरी ओवर में ऑलआउट कर दिया।
इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी और कप्तान एलिसा हिली सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गईं। उन्हें सपोर्ट करने के लिए मिचेल स्टार्क भी पहुंचे थे। हालांकि इसके बाद लिचफील्ड और एलिसा पेरी के बीच शानदार साझेदारी हुई और दोनों ने 155 रनों की साझेदारी कर ली। टीम इंडिया को दूसरी सफलता 28वें ओवर में मिली, जब लिचफील्ड 119 रन बनाकर आउट हुईं।
ओपनिंग करने उतरी लिचफिल्ड ने 93 गेंदों पर 3 छक्के और 17 चौकों की मदद से 119 रन की पारी खेली। इसके बाद बेछ मूनी 24 रन बनाकर श्रीचरणी का शिकार हुईं। आखिरी ओवरों में भारतीय स्पिनर्स ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 350 के पहले रोक दिया। एश्ले गार्डनर ने 45 गेंदों में 4 चौके और 4 छक्कों की मदद से 63 रन की पारी खेली। आखिरी 50वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट गंवा दिए और 338 रन पर ढेर हो गई।
भारत के लिए श्रीचरणी और रेणुका सिंह ठाकुर ने सबसे किफायती गेंदबाजी की और 4.90 की औसत रन बनाए। श्रीचरणी और दीप्ति शर्मा ने 2-2 विकेट चटकाए तो क्रांति गौड़, अमनजोत और राधा यादव को एक एक सफलता मिली। भारतीय टीम को अब जीत के लिए 339 रन बनाने हैं, जो ऑस्ट्रेलियाई बॉलिंग आक्रमण के सामने मुश्किल लग रहा है। जो भी टीम ये मुकाबला जीतेगी वह साउथ अफ्रीका से फाइनल में खेलेगी। पहले सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को हराकर फाइनल का टिकट कन्फर्म किया था।
