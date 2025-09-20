INDW vs AUSW: स्मृति मंधाना ने 2 घंटे में तोड़ दिया ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज का रिकॉर्ड, लेकिन इन खिलाड़ियों की वजह से हार गई टीम इंडिया

राधा यादव ने 4 ओवर में 48 रन लुटाए तो दीप्ति शर्मा ने 10 ओवर में 75 और अरुनधति रेड्डी ने 8.5 ओवर में ही 86 रन खर्च कर दिए। स्नेह राणा मे सबसे किफायती गेंदबाजी की और 10 ओवर में 68 रन खर्च किए। दिल्ली की सपाट पिच पर जिस तरह से स्मृति मंधाना ने बल्लेबाजी की, उससे देख लगा कि भारतीय टीम 45 ओवर तक ही 413 रन के लक्ष्य को हासिल कर लेगी। लेकिन प्रतिका रावल, हरलीन देओल और ऋचा घोष के फ्लॉप शो ने टीम का काम मुश्किल कर दिया। इस हार में कप्तान हरमनप्रीत कौर भी गुनाहगार हैं। 52 रन पर आउट होना और फिर राधा यादव का जल्दी पवेलियन लौटना टीम इंडिया पर भारी पड़ा।