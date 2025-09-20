Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

INDW vs AUSW: स्मृति मंधाना ने 2 घंटे में तोड़ दिया ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज का रिकॉर्ड, लेकिन इन खिलाड़ियों की वजह से हार गई टीम इंडिया

INDW vs AUSW Highlights: शनिवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में स्मृति मंधाना ने रिकॉर्ड शतक लगाया, लेकिन भारतीय टीम मुकाबला नहीं जीत सकी और सीरीज भी 2-1 से हार गई।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 20, 2025

Smriti Mandhana and Harmanpreet kaur
स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर (फोटो- BCCI Women)

India W vs Australia W: वूमेंस वर्ल्डकप 2025 से पहले दुनिया ने एक बार फिर स्मृति मंधाना का आक्रामक तेवर देखा लेकिन अन्य खिलाड़ियों की असफलताओं की वजह से टीम इंडिया रिकॉर्ड 413 रन का पीछा करने में असफल रही और 43 रन से मुकाबला हार गई। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 412 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। 413 रन के जवाब में भारतीय महिला टीम 47वें ओवर में 369 रन पर ढेर हो गई।

नई दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में मंधाना ने महिला वनडे क्रिकेट इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक लगाया है। मंधाना ने बेथ मूनी और सोफी डिवाइन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। पारी की शुरुआत करने उतरी मंधाना ने पहली ही गेंद से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर आक्रामक रूख अख्तियार किया। उन्होंने हर कमजोर गेंद को बाउंड्री के पार भेजा। धुआंधार पारी के दौरान 21 गेंद पर अपना अर्धशतक लगाने वाली मंधाना ने महज 50 गेंद पर अपने वनडे करियर का 13वां शतक पूरा किया। उन्होंने छक्के के साथ अपना शतक पूरा किया।

ये भी पढ़ें

50 गेंदों में शतक ठोक स्मृति मंधाना ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, ऐसा करने वाली बनीं दुनिया की पहली बल्लेबाज
क्रिकेट
Smriti Mandhana Fastest odi Hundred ()

2 घंटे में तोड़ डाला बेथ मूनी का रिकॉर्ड

मंधाना का यह शतक भारतीय महिला टीम के किसी भी बल्लेबाज द्वारा वनडे क्रिकेट का सबसे तेज शतक तो है ही, महिला वनडे क्रिकेट इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक है। मंधाना ने कारेन रोल्टन और बेथ मूनी के 57-57 गेंदों पर बनाए दूसरे सबसे तेज शतक और सोफी डिवाइन के 59 गेंद पर बनाए तीसरे सबसे शतक के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा। मूनी ने इसी मैच में 57 गेंद पर शतक लगाया था। महिला वनडे क्रिकेट का सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलियाई मेग लैनिंग के नाम है। लैनिंग ने 2012 में न्यूजीलैंड के खिलाफ सिर्फ 45 गेंद पर शतक लगाया था।

हार की 5 गुनाहगार

राधा यादव ने 4 ओवर में 48 रन लुटाए तो दीप्ति शर्मा ने 10 ओवर में 75 और अरुनधति रेड्डी ने 8.5 ओवर में ही 86 रन खर्च कर दिए। स्नेह राणा मे सबसे किफायती गेंदबाजी की और 10 ओवर में 68 रन खर्च किए। दिल्ली की सपाट पिच पर जिस तरह से स्मृति मंधाना ने बल्लेबाजी की, उससे देख लगा कि भारतीय टीम 45 ओवर तक ही 413 रन के लक्ष्य को हासिल कर लेगी। लेकिन प्रतिका रावल, हरलीन देओल और ऋचा घोष के फ्लॉप शो ने टीम का काम मुश्किल कर दिया। इस हार में कप्तान हरमनप्रीत कौर भी गुनाहगार हैं। 52 रन पर आउट होना और फिर राधा यादव का जल्दी पवेलियन लौटना टीम इंडिया पर भारी पड़ा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

20 Sept 2025 09:33 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / INDW vs AUSW: स्मृति मंधाना ने 2 घंटे में तोड़ दिया ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज का रिकॉर्ड, लेकिन इन खिलाड़ियों की वजह से हार गई टीम इंडिया

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.