INDW vs AUSW: स्मृति मंधाना ने 2 घंटे में तोड़ दिया ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज का रिकॉर्ड, लेकिन इन खिलाड़ियों की वजह से हार गई टीम इंडिया

India W vs Australia W: वूमेंस वर्ल्डकप 2025 से पहले दुनिया ने एक बार फिर स्मृति मंधाना का आक्रामक तेवर देखा लेकिन अन्य खिलाड़ियों की असफलताओं की वजह से टीम इंडिया रिकॉर्ड 413 रन का पीछा करने में असफल रही और 43 रन से मुकाबला हार गई। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 412 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। 413 रन के जवाब में भारतीय महिला टीम 47वें ओवर में 369 रन पर ढेर हो गई।
नई दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में मंधाना ने महिला वनडे क्रिकेट इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक लगाया है। मंधाना ने बेथ मूनी और सोफी डिवाइन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। पारी की शुरुआत करने उतरी मंधाना ने पहली ही गेंद से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर आक्रामक रूख अख्तियार किया। उन्होंने हर कमजोर गेंद को बाउंड्री के पार भेजा। धुआंधार पारी के दौरान 21 गेंद पर अपना अर्धशतक लगाने वाली मंधाना ने महज 50 गेंद पर अपने वनडे करियर का 13वां शतक पूरा किया। उन्होंने छक्के के साथ अपना शतक पूरा किया।
मंधाना का यह शतक भारतीय महिला टीम के किसी भी बल्लेबाज द्वारा वनडे क्रिकेट का सबसे तेज शतक तो है ही, महिला वनडे क्रिकेट इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक है। मंधाना ने कारेन रोल्टन और बेथ मूनी के 57-57 गेंदों पर बनाए दूसरे सबसे तेज शतक और सोफी डिवाइन के 59 गेंद पर बनाए तीसरे सबसे शतक के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा। मूनी ने इसी मैच में 57 गेंद पर शतक लगाया था। महिला वनडे क्रिकेट का सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलियाई मेग लैनिंग के नाम है। लैनिंग ने 2012 में न्यूजीलैंड के खिलाफ सिर्फ 45 गेंद पर शतक लगाया था।
राधा यादव ने 4 ओवर में 48 रन लुटाए तो दीप्ति शर्मा ने 10 ओवर में 75 और अरुनधति रेड्डी ने 8.5 ओवर में ही 86 रन खर्च कर दिए। स्नेह राणा मे सबसे किफायती गेंदबाजी की और 10 ओवर में 68 रन खर्च किए। दिल्ली की सपाट पिच पर जिस तरह से स्मृति मंधाना ने बल्लेबाजी की, उससे देख लगा कि भारतीय टीम 45 ओवर तक ही 413 रन के लक्ष्य को हासिल कर लेगी। लेकिन प्रतिका रावल, हरलीन देओल और ऋचा घोष के फ्लॉप शो ने टीम का काम मुश्किल कर दिया। इस हार में कप्तान हरमनप्रीत कौर भी गुनाहगार हैं। 52 रन पर आउट होना और फिर राधा यादव का जल्दी पवेलियन लौटना टीम इंडिया पर भारी पड़ा।