वर्ल्डकप 2025 के सेमीफाइनल का टिकट हासिल करने उतरी टीम इंडिया, धाकड़ बल्लेबाज की प्लेइंग 11 में एंट्री

भारतीय टीम पांच में से 2 मुकाबले जीतकर महिला वर्ल्डकप 2025 की प्वाइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर मौजूद है। इस टीम ने श्रीलंका को डकवर्थ लुईस नियम के तहत 59 रन से शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान को भी 88 रन से हराया। इसके बाद टीम इंडिया को लगातार तीन मुकाबलों में साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर, न्यूजीलैंड की टीम ने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के हाथों लगातार दो मुकाबले गंवाए, जिसके बाद बांग्लादेश के विरुद्ध 100 रन से जीत दर्ज की। इसके बाद श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले बेनतीजा रहे। यह टीम पांचवें स्थान पर है।