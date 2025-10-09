Patrika LogoSwitch to English

INDW vs SAW: 8वें नंबर पर आकर इस खिलाड़ी ने मचाया हाहाकार! खेली 94 रन की तूफानी पारी

आठवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आई विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषा घोष ने अपने वनडे करियर का सातवां अर्धशतक लगाया। घोष 77 गेंद पर 11 चौके और 4 छक्के की मदद से 94 रन की पारी खेलकर आखिरी ओवर में आउट हुईं।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 09, 2025

RIcha Ghosh

ऋचा घोष (फोटो- IANS)

महिला क्रिकेट वर्ल्डकप 2025 के अपने तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने खराब शुरुआत के बावजूद साउथ अफ्रीका के सामने 252 रन का लक्ष्य रखा है। टीम इंडिया की शुरुआत खराब रही और 102 रन पर ही 6 बल्लेबाज पवेलियन लौट गईं। लेकिन विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष की बेहतरीन 94 रन की धमाकेदार पारी के दम पर भारतीय टीम ने एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 251 रन बना लिए। अब साउथ अफ्रीका के सामने जीत के लिए 252 रन का लक्ष्य है।

फिर फ्लॉप रहीं हरमनप्रीत और स्मृति

टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना ने गंभीर शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 10.2 ओवर में 55 रन जोड़े। मंधाना 23 रन बनाकर आउट हुईं। प्रतिका भी 37 रन बनाकर आउट हुईं। इन दोनों के अलावा टॉप ऑर्डर के सभी बल्लेबाज फ्लॉप रहे। हरलीन देओल 13, कप्तान हरमनप्रीत कौर 9, और जेमिमा रोड्रिग्स 0 पर आउट हुईं। दीप्ति शर्मा 4 और अमनजोत कौर 13 रन बनाकर आउट हुईं। भारतीय टीम 40 ओवर में 153 रन पर 7 विकेट गंवाकर मुश्किल में थी।

आठवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आई विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषा घोष ने टीम को संभाला। घोष ने अपने वनडे करियर का सातवां अर्धशतक लगाया। घोष 77 गेंद पर 11 चौके और 4 छक्के की मदद से 94 रन की पारी खेलकर आखिरी ओवर में आउट हुईं। वह नौंवे विकेट के रूप में आउट हुईं। घोष ने स्नेहर राणा के साथ आठवें विकेट के लिए 53 गेंद पर 88 रन की तेज और अहम साझेदारी की। राणा 24 गेंद पर 6 चौके की मदद से 33 रन की अहम पारी खेल कर आउट हुईं। भारतीय टीम 49.5 ओवर में 251 रन पर सिमट गई।

क्लो ट्रायोन ने झटके 3 विकेट

दक्षिण अफ्रीका के लिए क्लो ट्रायोन ने 10 ओवर में 32 रन देकर 3, म्लाबा ने 10 ओवर में 46 रन देकर 2, और मारिजेन कैप ने 9 ओवर में 45 रन देकर 2 विकेट लिए। नादिन डी क्लर्क ने 6.5 ओवर में 52 रन देकर 2 विकेट लिए। बारिश की वजह से मैच एक घंटे देरी से शुरू हुआ था।

क्रिकेट

खेल

