जम्मू-कश्मीर के Abdul Samad ने लगाया इतना लंबा सिक्स, इरफान और उमर ने की तारीफ, देखें Video

नई दिल्ली। आईपीएल सीजन 13 के 11वें मैच में हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स (DC Vs SRH) को 15 रनों से हराकर पहली जीत दर्ज की। इस रोमांचक मैच में जम्मू-कश्मीर के क्रिकेटर अब्दुल समद (Abdul Samad ने एक ऐसा शानदार और लंबा सिक्स लगाया कि क्रिकेटर इरफान पठान (Irfan Pathan) और उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) भी उनकी तारीफ करने से अपने आपको नहीं रोक पाए। इरफान खान ने ट्वीट कर लिखा, 'अब्दुल समद के रूप में जम्मू-कश्मीर की क्रिकेट बिरादरी में एक और पंख जुड़ गया, जो अपने आईपीएल कॅरियर की शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार है, मैं उसके लंबे कॅरियर के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मुझे निश्चित रूप से उम्मीद है अब्दुल समद का आईपीएल खेलना जम्मू और कश्मीर की युवा पीढ़ियों में सकारात्मक लहरें पैदा करेगा।'

यह भी पढ़ें:—राशिद का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, फिरकी में उलझे टॉप बैट्समैन, IPL में चटका चुके हैं इतने विकेट

Abdul Samad announcing himself in style💥 pic.twitter.com/WLnVMX1NPp — chaitanya (@chaitu_20) September 29, 2020

वहीं उमर अब्दुल्ला ने समद के आईपीएल की कैप लेने वाले वीडियो को शेयर किया और लिखा, 'देखकर अच्छा लगा कि जम्मू—कश्मीर के एक और नौजवान को आईपीएल कैप मिला, उम्मीद करता हूं कि उनका कॅरियर मजबूती से आगे बढ़ेगा।'

यह भी पढ़ें:—DC v SRH: सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को 15 रनों से हराया

OK, we can breath again - a single, a four & a six. Good first few deliveries faced #AbdulSamad @SunRisers — Omar Abdullah (@OmarAbdullah) September 29, 2020

It doesn’t have to be pretty, it just has to cross the ropes. #AbdulSamad — Omar Abdullah (@OmarAbdullah) September 29, 2020

So good to see another youngster from J&K get his IPL cap. #AbdulSamad got his @SunRisers cap this evening. Here’s hoping his career goes from strength to strength. pic.twitter.com/a9XRxdWNZW — Omar Abdullah (@OmarAbdullah) September 29, 2020

गौरतलब है कि समद ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 7 गेंद पर 12 रन बनाए, जिसमें उन्होंने एक चौका और एक शानदार गगनचुंबी सिक्स लगाया। समद ने 86 मीटर लंबा सिक्स लगाया कि कमेंटेटर भी देखकर उछल पड़े। दरअसल, समद ने यह सिक्स दिल्ली के तेज गेंदबाज एनरिक नार्टजे Anritch Nortje की गेंद पर वाइड लॉग ऑन पर लगाया।

यह भी पढ़ें:—रोहित शर्मा पर उठे सवाल, बताया क्यों 99 रन बनाने वाले किशन से सुपर ओवर में नहीं कराई बैटिंग

Another feather added to Jammu & Kashmir’s cricketing fraternity as Abdul Samad is all set to make his ipl debut.I wish him the luck for his long career ahead! I am certain,this will create positive waves in J&K’s younger generations; who will look upto this upcoming Hero! #ipl pic.twitter.com/Abd4wykRFO — Irfan Pathan (@IrfanPathan) September 29, 2020

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रहा है शानदार रिकॉर्ड

अब्दुल समद इस समय 18 साल के हैं, उन्हें हैदराबाद ने ऑक्शन में 20 लाख रुपए में खरीदा था। समद ने 2019 में फर्स्स क्लास किक्रेट में डेब्यू किया था। अब तक वह 10 फर्स्ट क्लास मैचों में 112 की स्ट्राइक रेट से 592 रन बना चुके हैं। तीन अर्धशतक और दो शतक जड़ चुके हैं। उन्होंने अब तक 11 टी-20 मैच खेले हैं और इस दौरान 37 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 240 रन बनाए हैं। साथ ही समद पार्ट टाइम लेग स्पिन गेंदबाजी भी कर लेते हैं।

बता दें कि कुछ समय तक इरफान खान जम्मू-कश्मीर टीम के मेंटोर रहे थे, इसी दौरान उनकी मुलाकात अब्दुल समद से हुई थी। इरफान ने उन्हें खेलने के लिए प्रेरित किया था।