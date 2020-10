DC vs KXIP : दिल्ली से लोहा लेने को तैयार पंजाब की पलटन, इन खिलाड़ियों पर रहेंगी सबकी नजरें

नई दिल्ली। आईपीएल सीजन 13 (IPL 13) का 38वां मुकाबला किंग्स इलेवन पंजाब और दिल्ली कैपिटल्स (Kings XI Punjab vs Delhi Capitals) के बीच दुबई इंटरनेशल क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जाएगा। दिल्ली (Delhi) की टीम शानदार फॉर्म में चल रही है। वहीं पंजाब (Punjab) ने रविवार को ऐतिहासिक मुकाबला खेला था, जिसमें उसने मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) को दो सुपर ओवर (Super Over) खेलने के बाद हराया था। इससे पहले दोनों टीमों के बीच हुए मैच का फैसला भी सुपर ओवर में निकला था, जहां दिल्ली ने पंजाब (DC vs KXIP) को परास्त किया था। दिल्ली के लिए तो यह सीजन अच्छा रहा है।

पंजाब का आत्मविश्वास ऊंचा

पंजाब का अब तक खेले गए मैचों में कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा है। हालांकि पंजाब ने अपने पिछले दोनों मैचों में जीत हासिल की है और इसलिए उसका आत्मविश्वास ऊंचा होगा। ये जीत उसे उसके शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों के कारण मिली हैं। बेंगलुरु के खिलाफ कप्तान लोकेश राहुल और क्रिस गेल ने शानदार पारियां खेलीं थी और फिर मुंबई के खिलाफ भी राहुल का बल्ला चला था। गेंदबाजी में मोहम्मद शमी और रवि बिश्नोई ने अच्छा किया है और युवा अर्शदीप सिंह ने भी यहां अच्छा प्रदर्शन दिया है।

अजिंक्य रहाणे की फॉर्म चिंता की बात

ऋषभ पंत के चोटिल होने से उसे झटका लगा था, लेकिन सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने लगातार तीन शानदार पारियां खेल पंत की कमी को पूरा किया। पिछले मैच में धवन ने अपने आईपीएल कॅरियर का पहला शतक जमाया और चेन्नई के खिलाफ टीम को जीत दिलाई थी। पृथ्वी शॉ, कप्तान श्रेयस अय्यर भी फॉर्म में हैं। पंत की जगह टीम में आए अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे अभी तक नहीं चले हैं। उनकी फॉर्म टीम के लिए एक चिंता का कारण हो सकता है। अंत में मार्कस स्टोयनिस, एलेक्स कैरी और शिमरन हेटमायेर टीम को बड़े शॉट्स से अच्छे रन बनाकर दे सकते हैं। गेंदबाजी में कैगिसो रबादा, एनरिच नॉर्टचे और तुषार देशपांडे अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। स्पिन में रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल की जोड़ी लीग की बेहतरीन जोड़ियों में से एक है।

टीमें (सम्भावित) :

किंग्स इलेवन पंजाब : लोकेश राहुल (कप्तान), मयंक अग्रवाल, करुण नायर, सरफराज खान, ग्लेन मैक्सवेल, निकोलस पूरन, कृष्णाप्पा गौतम, क्रिस जॉर्डन, शेल्डन कॉटरेल, रवि बिश्नोई, मोहम्मद शमी, मुरुगन अश्विन, अर्शदीप सिंह, क्रिस गेल, मनदीप सिंह, हरडस विजोलेन, दीपक हुड्डा, हरप्रीत ब्ररार, मुजीब उर रहमान, दर्शन नालकंडे, जेम्स नीशाम, ईशान पोरेल, प्रभसिमरन सिंह, जगदीश सुचित, तेजिंदर सिंह।

दिल्ली कैपिटल्स : श्रेयस अय्यर (कप्तान), अजिंक्य रहाणे, एलेक्स कैरी, जेसन रॉय, पृथ्वी शॉ, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), शिखर धवन, शिमरन हेटमायेर, अक्षर पटेल,, ललित यादव, मार्कस स्टोयनिस, कीमो पॉल, आवेश खान, हर्षल पटेल, कैगिसो रबादा, मोहित शर्मा, रविचंद्रन अश्विन, संदीप लामिछाने, एनरिक नॉर्खिया, तुषार देशपांडे।