IPL 2020: Stuart Binny बने पिता, पत्नी और एंकर मयंती लैंगर ने दिया बेटे को जन्म

नई दिल्ली। आईपीएल 2020 ( ipl 2020 ) के 13वें सीजन का आगाज शनिवार 19 सितंबर से होने जा रहा है। इस बीच खबर आई है कि क्रिकेटर स्ट्रुअट बिन्नी ( Struart Binny ) पिता बन गए हैं। स्ट्रुअट की पत्नी और स्पोर्ट्स की फेमस एंकर मयंती लैंगर ने बेटे को जन्म दिया है।

दरअसल आईपीएल 2020 के दौरान कमेंटेटर औऱ एंकर की पैनल लिस्ट में जब मयंती लैंगर का नाम नहीं था तो कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें निकाल दिया गया है। लेकिन इन अटकलों पर तब विराम लग गया जब मयंती ने खुद ट्वीट कर कहा कि- स्ट्रुअट बिन्नी और मैं 6 हफ्ते पहले माता-पिता बने हैं। हमारे घर बेबी बॉय आया है। मयंती के इस ट्वीट ने साफ कर दिया कि इस आईपीएल सीजन से वे क्यों दूर हैं।

So I’m going to love watching the IPL @StarSportsIndia all the best to the team 😁 @jatinsapru @suhailchandhok @cricketaakash @SanjanaGanesan @ProfDeano @scottbstyris @BrettLee_58 @Sanjog_G and the full gang!! pic.twitter.com/fZVk0NUbTi