विराट कोहली ने रचा नया इतिहास, टी20 में पूरे किए 9000 रन

नई दिल्ली। विराट कोहली (Virat Kohli) ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Royal Challengers Banglore) से खेलते हुए अपने 6000 रन पूरे कर लिए हैं। उन्होंने शनिवार को चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) के खिलाफ खेले गए मैच में यह मुकाम हासिल किया। इस मैच में कोहली (Kohli) ने नाबाद 90 रनों की पारी खेली और इसी के साथ वह चेन्नई (Chennai) के खिलाफ कप्तान के तौर पर सर्वोच्च स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।

फॉर्म में लौटे कार्तिक, कोलकाता ने रोमांचक मुकाबले में पंजाब के मुंह से छीनी जीत, 2 रनों से हराया

Innings taken to complete 9000 T20 runs: 249 - Gayle 270 - KOHLI 273 - Warner 281 - Finch 325 - McCullum 335 - Malik 414 - Pollard #IPL2020 #RCBvsDC

कोहली ने 14वें ओवर में रवींद्र जडेजा की गेंद पर एक रन लिया और इसी के साथ उन्होंने बेंगलुरु से आईपीएल और अब खत्म हो चुकी चैम्पियंस लीग टी-20 में खेलते हुए 6000 रन पूरे किए। कोहली ने इस मैच में 52 गेंदों पर नाबाद 90 रन बनाए।

आईपीएल-13 : धोनी पर भारी पड़े विराट कोहली, चेन्नई को 37 रनों से हराया

Players to reach 9000 T20 runs - in chronological order:



Gayle -May 2016

McCullum - April 2018

Pollard - March 2019

Malik - October 2019

Warner - November 2019

Finch - September 2020

KOHLI - October 2020 #IPL2020 #RCBvsDC