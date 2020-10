IPL 2020: राहुल तेवतिया के प्रदर्शन से खुश हुए विराट कोहली, दिया ये अनमोल तोहफा

नई दिल्ली। आईपीएल (IPL) के 15वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Royals Challenge Bangalore) की टीम राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) को आठ विकेट से रौंदकर अंक तालिका (Points table) में दूसरे स्थान पर पहुंच गई। इस सीजन में बेंगलुरु की यह तीसरी जीत है। इस मैच की जीत के बाद आरसीबी (Royals Challenge Bangalore) के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने सबको चौंकाते हुए राजस्थान रॉयल्स के राहुल तेवतिया को एक अनमोल तोहफा दिया।

Rahul Tewatia is elated as he gets an autographed jersey by Virat Kohli.



Moments that matter the most 😍😍#Dream11IPL pic.twitter.com/NtVwpOLt1J