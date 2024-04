यह भी पढ़ें

इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का 22वां मैच आज चेन्‍नई सुपर किंग्‍स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले 7.00 बजे मैच का टॉस होगा।CSK vs KKR का मैच आज 8 अप्रैल को चेन्‍नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा।CSK vs KKR मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आप जियो सिनेमा पर देख स‍कते हैं। जियो सिनेमा पर हिंदी के साथ ही विभिन्‍न भाषाओं कॉमेंट्री का लुत्‍फ उठा सकते हैं। मैच की लाइव स्‍ट्रीमिंग आप एकदम मुफ्त देख सकते हैं।RR vs RCB मैच का लाइव प्रसारण आप स्टार स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं। स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्‍न चैनल्‍स पर आप हिंदी और अंग्रेजी भाषा कॉमेंट्री का लुत्‍फ उठा सकते हैं। इसके साथ ही आईपीएल 2024 से संबंधित अपडेट न्‍यूज आप patrika.com पर भी जा सकते हैं।