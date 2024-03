LSG vs PBKS: आज लखनऊ को घर में चुनौती देगी पंजाब किंग्स, जानें कब-कहां देखें लाइव मैच बिलकुल फ्री

यह भी पढ़ें

इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का 11वां मैच आज लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले 7.00 बजे मैच का टॉस होगा।LSG vs PBKS का मैच आज 30 मार्च को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।LSG vs PBKS मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आप जियो सिनेमा पर देख स‍कते हैं। जियो सिनेमा पर हिंदी के साथ ही विभिन्‍न भाषाओं कॉमेंट्री का लुत्‍फ उठा सकते हैं। मैच की लाइव स्‍ट्रीमिंग आप एकदम मुफ्त देख सकते हैं।LSG vs PBKS मैच का लाइव प्रसारण आप स्टार स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं। स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्‍न चैनल्‍स पर आप हिंदी और अंग्रेजी भाषा कॉमेंट्री का लुत्‍फ उठा सकते हैं।