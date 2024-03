RR vs DC: आज पहली जीत की तलाश में उतरेगी दिल्ली, जानें कब-कहां देखें लाइव मैच बिलकुल फ्री

यह भी पढ़ें

यह भी पढ़ें

इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का 9वां मैच आज राजस्‍थान रॉयल्‍स और दिल्‍ली कैपिटल्‍स के बीच भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले 7.00 बजे मैच का टॉस होगा।RR vs DC का मैच आज 28 मार्च को राजस्‍थान रॉयल्‍स और दिल्‍ली कैपिटल्‍स के बीच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्‍टेडियम में खेला जाएगा।RR vs DC मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आप जियो सिनेमा पर देख स‍कते हैं। जियो सिनेमा पर हिंदी के साथ ही विभिन्‍न भाषाओं कॉमेंट्री का लुत्‍फ उठा सकते हैं। मैच की लाइव स्‍ट्रीमिंग आप एकदम मुफ्त देख सकते हैं।RR vs DC मैच का लाइव प्रसारण आप स्टार स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं। स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्‍न चैनल्‍स पर आप हिंदी और अंग्रेजी भाषा कॉमेंट्री का लुत्‍फ उठा सकते हैं।