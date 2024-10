IPL में अनकैप्ड खिलाड़ियों का बेस प्राइस कितना होता है, कैसे ऑक्शन तक पहुंचता है कोई गुमनाम चेहरा, जानें पूरी डिटेल्स

IPL Auction में कौन होता है अनकैप्ड प्लेयर (What is meant by uncapped player? आईपीएल ऑक्शन शुरू होने से पहले कैप्ड और अनकैप्ड शब्द आपको ज्यादा सुनने और पढ़ने को मिलते होंगे। पिछले आईपीएल ऑक्शन में शमीर रिजवी ने इतिहास बनाया था और सबसे हमंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बने थे। चलिए जानते हैं क्या होता है आईपीएल में अनकैप्ड खिलाड़ी (What is an uncapped player in IPL?)। जिस क्रिकेटर ने अपने देश के लिए अंतरराष्ट्रीय मैच खेले होते हैं वह कैप्ड खिलाड़ी होता है और जिसने डेब्यू नहीं किया होता है वह अनकैप्ड खिलाड़ी होता है।

अनकैप्ड खिलाड़ी के बेस प्राइज कौन तय करता है? आईपीएल ऑक्शन के दौरान जब खिलाड़ियों को बोली लगती है तो एक ऐसा सेक्शन भी होता है, जिस दौरान बोली में सिर्फ अनकैप्ड खिलाड़ी ही शामिल होते हैं। अनकैप्ड खिलाड़ी ऑक्शन के लिए अपना नाम रजिस्टर्ड करवाता है। यह प्रक्रिया राज्य क्रिकेट संघ द्वारा पूरा होता है। फिर वह जिस भी राज्य से खेल रहा होता है, उसके और खिलाड़ी के सहमति से खिलाड़ी का बेस प्राइज तय होता है। उनकैप्ड खिलाड़ियों के लिए बेस प्राइज में भी 3 वर्ग होते हैं। आईपीएल 2025 ऑक्शन के दौरान पहली कैटेगरी में शामिल खिलाड़ियों की प्राइज 30 लाख, दूसरे में 40 लाख और तीसरे में 50 लाख होगी।

अनकैप्ड खिलाड़ी का कैसे ऑक्शन तक का सफर होता है तय? जो भी खिलाड़ी ऑक्शन में शामिल होता है या होना चाहता है। उससे सबसे पहले अपने राज्य संघ क जरिए ऑक्शन में अपना नाम रजिस्टर्ड करवाना होता है। वह खिलाड़ी कम से कम अपने राज्य संघ से खेल चुका हो। मतलब यह है कि खिलाड़ी कहीं का भी हो लेकिन वह रणजी जरूर खेला होना चाहिए। वह अपना नाम ऑक्शन लिस्ट में डालता है और फिर फ्रेंचाइजी पर डिपेंड है उसके बारे में रिसर्च कर ले सकते हैं। हर आईपीएल टीम में टैलेंट स्कॉउट होता है। जिसका काम ही यही होता है कि घरेलू प्रतियोगिताओं में ऐसे खिलाड़ियों पर नज़र रखा जाए। यहीं से फ्रेंचाइजी खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखकर ऑक्शन के समय फैसला लेती है कि उस खिलाड़ी पर बोली लगानी है या नहीं।