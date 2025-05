IPL 2025 की क्‍लोजिंग सेरेमनी के दौरान मौजूद रहेगी भारतीय सेना, BCCI सचिव ने किया ये बड़ा ऐलान

IPL 2025 Closing Ceremony: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव देवजीत सैकिया ने पुष्टि की कि आईपीएल 2025 का समापन समारोह भारतीय सशस्त्र बलों को समर्पित किया जाएगा। इस आयोजन के लिए तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ रक्षा स्टाफ को आमंत्रित किया गया है।

भारत•May 27, 2025 / 10:56 am• lokesh verma

IPL 2025 Closing Ceremony: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्‍टेडियम में खेेला जाएगा आईपीएल 2025 फाइनल। (फोटो सोर्स: @IPL)

IPL 2025 Closing Ceremony will be Dedicated to Indian Armed Forces: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने आईपीएल 2025 के फाइनल के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों को विशेष श्रद्धांजलि देने की योजना बनाई है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 3 जून को होने वाला समापन समारोह इस महीने सीमा पार लगातार तनाव के बाद सेना के साहस और बलिदान का जश्न मनाएगा। ज्ञात हो कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने के बाद सीमा पर तनाव बढ़ गया था, जिस कारण टूर्नामेंट को 10 दिनों के लिए रोक दिया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद सीजफायर पर समझौता हुआ और फिर से आईपीएल शुरू हो सका।

तीनों सेना के प्रमुखों को किया आमंत्रित बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने पुष्टि की कि समापन समारोह पूरी तरह से सशस्त्र बलों को समर्पित होगा। सेना, नौसेना, वायु सेना के प्रमुखों के साथ रक्षा स्टाफ को 3 जून को समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। सैकिया ने स्पोर्टस्टार से कहा कि बोर्ड हमारे सशस्त्र बलों की बहादुरी, साहस और निस्वार्थ सेवा को सलाम करता है, जिनके ऑपरेशन सिंदूर के तहत वीरतापूर्ण प्रयास राष्ट्र की रक्षा और प्रेरित करते हैं। श्रद्धांजलि के रूप में हमने समापन समारोह को सशस्त्र बलों को समर्पित करने का फैसला किया है। आईपीएल 2025 में पूरे सीजन में ऑपरेशन सिंदूर सलाम बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब से आईपीएल फिर से शुरू हुआ है, तब से कई जगहों पर सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि दी गई है। वानखेड़े स्टेडियम में फैंस ने “भारत माता की जय” के नारे लगाए और बड़ी स्क्रीन पर सेना को धन्यवाद संदेश दिखाए गए। खिलाड़ियों ने मैच से पहले राष्ट्रगान भी गाया। यह भी पढ़ें श्रेयस अय्यर ने रचा इतिहास, आईपीएल में कोई कप्तान हासिल नहीं कर सका ये मुकाम पुलवामा हमले के बाद उद्घाटन समारोह में शामिल हुए थे सैन्‍य बैंड यह पहली बार नहीं है जब आईपीएल ने सेना को सलाम किया है। 2019 में पुलवामा हमले के बाद बीसीसीआई ने उद्घाटन समारोह में एक सैन्य बैंड को शामिल किया था और सशस्त्र बलों के कल्याण के लिए 20 करोड़ रुपये देने का संकल्प लिया था। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्‍टेडियम में खेले जाने वाले आईपीएल 2025 के फाइनल में एक लाख से अधिक प्रशंसकों के आने की उम्मीद है। यह पहली बार नहीं है जब आईपीएल ने सेना को सलाम किया है। 2019 में पुलवामा हमले के बाद बीसीसीआई ने उद्घाटन समारोह में एक सैन्य बैंड को शामिल किया था और सशस्त्र बलों के कल्याण के लिए 20 करोड़ रुपये देने का संकल्प लिया था। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्‍टेडियम में खेले जाने वाले आईपीएल 2025 के फाइनल में एक लाख से अधिक प्रशंसकों के आने की उम्मीद है।