GT vs MI Pitch Report: मुंबई इंडियंस या गुजरात टाइटंस में से कौन सी टीम टूर्नामेंट से होगी बाहर? जानें पिच का हाल

IPL 2025 Eliminator Pitch Report: मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल 2025 का एलिमिनेटर मुकाबला खेला जाएगा, जहां हारने वाली टीम का सफर समाप्त हो जाएगा।

भारत•May 29, 2025 / 03:31 pm• Vivek Kumar Singh

विकेट लेने के बाद जश्न मनाते हुए जसप्रीत बुमराह (फोटो क्रेडिट-IANS)

IPL 2025 Eliminator GT vs MI Pitch Report in Hindi: आईपीएल 2025 का एलिमिनेट मुकाबला (IPL 2025 Eliminator GT vs MI) 30 मई को न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मुंबई लीग स्टेज के बाद अंक तालिका में चौथे स्थान पर रही थी तो गुजरात टाइटंस ने तीसरा स्थान हासिल किया था। इस मुकाबले को जीतने वाली टीम क्वालीफायर 2 में पहुंच जाएगी, जहां उनका मुकाबला क्वालीफायर 1 हारने वाली टीम से होगा। एलिमिनेटर हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। इस मुकाबले की हार और जीत जिस पिच पर होगी, चलिए जानतें हैं किसको यहां मदद मिलने वाली है और किसकी मुश्किलें बढ़ेंगी।