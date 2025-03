IPL 2025 का ईडन गार्डन्स में होने वाला KKR vs LSG मुकाबला होगा रिशेड्यूल! वजह आई सामने

KKR vs LSG Match may be Rescheduled: क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (CAB) ने बीसीसीआई से आईपीएल 2025 में कोलकाता के ईडन गार्डंस में केकेआर और एलएसजी के बीच 6 अप्रैल का मैच सुरक्षा चिंताओं के कारण रिशेड्यूल करने की मांग की है।

भारत•Mar 19, 2025 / 12:12 pm• lokesh verma

KKR vs LSG Match may be Rescheduled: IPL 2025 में रविवार 6 अप्रैल को डबल हेडर खेला जाएगा। इसमें पहला मुकाबला दोपहर तीन बजे से कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच कोलकाता के ईडन गार्डंस में खेला जाना है। इस मैच के रिशेड्यूल किए जाने की संभावना है, क्योंकि स्थानीय पुलिस ने रामनवमी उत्सव के चलते सुरक्षा देने से इनकार कर दिया है। ये स्थिति भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी की ओर से रामनवमी पर पश्चिम बंगाल में 20 हजार से ज्‍यादा जुलूस निकालने की घोषणा के चलते बनी है। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (CAB) के अध्यक्ष स्नेहाशीष गांगुली ने मंगलवार को ही पुलिस से दो बार चर्चा के बाद पुष्टि की कि अधिकारियों ने मैच के लिए सुरक्षा मंजूरी नहीं दी है।