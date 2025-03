MI vs KKR: Ashwani Kumar आईपीएल डेब्यू मैच में ऐसा करने वाले बने पहले भारतीय गेंदबाज

मुंबई इंडियंस की ओर से अश्विनी कुमार ने अपनी पहली गेंद पर अजिंक्य रहाणे (11 रन, 7 गेंद) का विकेट लेकर शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने अपने दूसरे ओवर में रिंकू सिंह (17 रन, 14 गेंद), मनीष पांडे (19 रन, 14 गेंद) को आउट किया और अपने तीसरे ओवर में आंद्रे रसेल ( 5 रन, 11 गेंद) को पवेलियन की राह दिखाई। उन्होंने आईपीएल के 12वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ तीन ओवर फेंके और कुल 24 रन देकर चार विकेट चटकाए।

आईपीएल डेब्यू मैच में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन अल्जारी जोसेफ (MI) – 6/12 vs सनराइजर्स हैदराबाद (2019)

एंड्रयू टाई (गुजरात लायंस) – 5/17 vs राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स (2017)

शोएब अख्तर (कोलकाता नाइट राइडर्स) – 4/11 vs दिल्ली डेयरडेविल्स (2008)

अश्विनी कुमार (मुंबई इंडियंस) – 4/24 vs कोलकाता नाइट राइडर्स (2025)

केवोन कूपर (राजस्थान रॉयल्स) – 4/26 vs किंग्स इलेवन पंजाब (2012)