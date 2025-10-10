IPL 2026 Auction: 15 नवंबर तक ऐलान करनी होगी रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट! दिसंबर में इस दिन नीलामी की संभावना

IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) के 19वें सीजन से पहले सबके मन में ये सवाल होगा कि क्या एमएस धोनी चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) के लिए इस सीजन भी मैदान पर उतरेंगे। इस सवाल का जवाब जल्द ही मिलने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आईपीएल 2026 के लिए रिटेंशन लिस्ट (IPL 2026 Reteintion List) को 15 नवंबर तक जारी करना होगा और दिसंबर के दूसरे सप्ताह में खिलाड़ियों की नीलामी हो सकती है। इस बार सिर्फ एमएस धोनी (MS Dhoni) नहीं बल्कि रोहित शर्मा (Rohit Sharma), संजू सैमसन (Sanju Samson) सहित कई स्टार खिलाड़ियों पर भी नजरें होंगी।