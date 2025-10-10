IPL 2026 Auction: 15 नवंबर तक ऐलान करनी होगी रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट! दिसंबर में इस दिन नीलामी की संभावना

आईपीएल ऑक्शन (फोटो- IANS)
IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) के 19वें सीजन से पहले सबके मन में ये सवाल होगा कि क्या एमएस धोनी चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) के लिए इस सीजन भी मैदान पर उतरेंगे। इस सवाल का जवाब जल्द ही मिलने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आईपीएल 2026 के लिए रिटेंशन लिस्ट (IPL 2026 Reteintion List) को 15 नवंबर तक जारी करना होगा और दिसंबर के दूसरे सप्ताह में खिलाड़ियों की नीलामी हो सकती है। इस बार सिर्फ एमएस धोनी (MS Dhoni) नहीं बल्कि रोहित शर्मा (Rohit Sharma), संजू सैमसन (Sanju Samson) सहित कई स्टार खिलाड़ियों पर भी नजरें होंगी।
क्रिकबज की रिपोर्ट की मानें तो आईपीएल 2026 की नीलामी दिसंबर के दूसरे सप्ताह में हो सकती है। नीलामी के लिए 13-15 दिसंबर की संभावित तारीख सामने आ रही है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि लीग की गवर्निंग काउंसिल ने अभी तक कार्यक्रम तय नहीं किया है। इसके अलावा नीलामी विदेश में होगी या अपने देश में, इस बात का भी कोई संकेत नहीं है। बता दें कि पिछले दो ऑक्शन भारत से बाहर आयोजित हुए हैं। आईपीएल 2023 का ऑक्शन दुबई में आयोजित हुआ था तो साल 2024 का ऑक्शन सऊदी अरब के जेद्दा में किया गया।
आईपीएल 2026 से पहले एक मिनी ऑक्शन होगा। इससे पहले खिलाड़ियों को रिटेन या रिलीज करने की छूट मिलती है। टीमें किसी भी संख्या में खिलाड़ियों को रिटेन या रिलीज़ कर सकती हैं। इससे उन्हें अपनी टीम में बड़े बदलाव करने की आजादी मिलती है। हालांकि फ्रेंचाइजी के पास खिलाड़ियों को खरीदने के लिए एक निश्चित राशि होती है। एक टीम में ज्यादा से ज्यादा 25 खिलाड़ी ही हो सकते हैं।
इस बार 8 टीमों में ज्यादा बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं नजर आ रही है। हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीमें आईपीएल 2024 में निचले स्थान पर रही थीं और इस बार इन दोनों टीमों में बड़े बदलाव की उम्मीद है। पिछले 2-3 सालों से खराब फॉर्म से गुजर रहे खिलाड़ियों का पत्ता कट सकता है तो कई युवाओं पर बड़ी बोली लगने की संभावना है।
राजस्थान रॉयल्स (2008), हैदराबाद डेकेन चार्जर्स (2009), चेन्नई सुपर किंग्स (2010), चेन्नई सुपर किंग्स (2011), कोलकाता नाइट राइडर्स (2012), मुंबई इंडियंस (2013), कोलकाता नाइट राइडर्स (2014), मुंबई इंडियंस (2015), सनराइजर्स हैदराबाद (2016), मुंबई इंडियंस (2017), चेन्नई सुपरकिंग्स (2018), मुंबई इंडियंस (2019), मुंबई इंडियंस (2020), चेन्नई सुपरकिंग्स (2021), गुजरात टाइटंस (2022), चेन्नई सुपरकिंग्स (2023), कोलकाता नाइट राइडर्स (2024) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (2025)।
