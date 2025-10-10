Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IPL 2026 Auction: 15 नवंबर तक ऐलान करनी होगी रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट! दिसंबर में इस दिन नीलामी की संभावना

IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। दिसंबर के दूसरे सप्ताह में कई खिलाड़ियो के भाग्य का फैसला होने की उम्मीद है।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 10, 2025

ipl auction 2025

आईपीएल ऑक्शन (फोटो- IANS)

IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) के 19वें सीजन से पहले सबके मन में ये सवाल होगा कि क्या एमएस धोनी चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) के लिए इस सीजन भी मैदान पर उतरेंगे। इस सवाल का जवाब जल्द ही मिलने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आईपीएल 2026 के लिए रिटेंशन लिस्ट (IPL 2026 Reteintion List) को 15 नवंबर तक जारी करना होगा और दिसंबर के दूसरे सप्ताह में खिलाड़ियों की नीलामी हो सकती है। इस बार सिर्फ एमएस धोनी (MS Dhoni) नहीं बल्कि रोहित शर्मा (Rohit Sharma), संजू सैमसन (Sanju Samson) सहित कई स्टार खिलाड़ियों पर भी नजरें होंगी।

दिसंबर में ऑक्शन की संभावना

क्रिकबज की रिपोर्ट की मानें तो आईपीएल 2026 की नीलामी दिसंबर के दूसरे सप्ताह में हो सकती है। नीलामी के लिए 13-15 दिसंबर की संभावित तारीख सामने आ रही है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि लीग की गवर्निंग काउंसिल ने अभी तक कार्यक्रम तय नहीं किया है। इसके अलावा नीलामी विदेश में होगी या अपने देश में, इस बात का भी कोई संकेत नहीं है। बता दें कि पिछले दो ऑक्शन भारत से बाहर आयोजित हुए हैं। आईपीएल 2023 का ऑक्शन दुबई में आयोजित हुआ था तो साल 2024 का ऑक्शन सऊदी अरब के जेद्दा में किया गया।

आईपीएल 2026 से पहले एक मिनी ऑक्शन होगा। इससे पहले खिलाड़ियों को रिटेन या रिलीज करने की छूट मिलती है। टीमें किसी भी संख्या में खिलाड़ियों को रिटेन या रिलीज़ कर सकती हैं। इससे उन्हें अपनी टीम में बड़े बदलाव करने की आजादी मिलती है। हालांकि फ्रेंचाइजी के पास खिलाड़ियों को खरीदने के लिए एक निश्चित राशि होती है। एक टीम में ज्यादा से ज्यादा 25 खिलाड़ी ही हो सकते हैं।

इस बार 8 टीमों में ज्यादा बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं नजर आ रही है। हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीमें आईपीएल 2024 में निचले स्थान पर रही थीं और इस बार इन दोनों टीमों में बड़े बदलाव की उम्मीद है। पिछले 2-3 सालों से खराब फॉर्म से गुजर रहे खिलाड़ियों का पत्ता कट सकता है तो कई युवाओं पर बड़ी बोली लगने की संभावना है।

IPL का खिताब जीतने वाली टीमें

राजस्थान रॉयल्स (2008), हैदराबाद डेकेन चार्जर्स (2009), चेन्नई सुपर किंग्स (2010), चेन्नई सुपर किंग्स (2011), कोलकाता नाइट राइडर्स (2012), मुंबई इंडियंस (2013), कोलकाता नाइट राइडर्स (2014), मुंबई इंडियंस (2015), सनराइजर्स हैदराबाद (2016), मुंबई इंडियंस (2017), चेन्नई सुपरकिंग्स (2018), मुंबई इंडियंस (2019), मुंबई इंडियंस (2020), चेन्नई सुपरकिंग्स (2021), गुजरात टाइटंस (2022), चेन्नई सुपरकिंग्स (2023), कोलकाता नाइट राइडर्स (2024) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (2025)।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Updated on:

10 Oct 2025 03:22 pm

Published on:

10 Oct 2025 03:15 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IPL 2026 Auction: 15 नवंबर तक ऐलान करनी होगी रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट! दिसंबर में इस दिन नीलामी की संभावना

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

संजू सैमसन को वनडे टीम से बाहर किए जाने पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने उठाए सवाल, जमकर निकाली भड़ास

Sanju Samson
क्रिकेट

क्रिकेट इतिहास का काला दिन! जब 2,50,000 डॉलर लेकर हार गई थी टीम, कप्तान को कर दिया गया बैन

hansie cronje
क्रिकेट

यशस्वी जयसवाल ने जड़ा 7वां शतक, इस मामले में कई दिग्गजों की बराबरी की, ब्रैडमैन और तेंदुलकर के क्लब में हुए शामिल

क्रिकेट

IND vs WI: आखिर क्यों भारत के खिलाफ काली पट्टी बांधकर उतरे वेस्टइंडीज के खिलाड़ी?

क्रिकेट

23 साल के यशस्वी जायसवाल ने मारी सचिन-विराट के क्लब में एंट्री, ऐसा करने वाले बने सिर्फ छठे भारतीय

क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.