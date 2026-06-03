जीत के जश्न में डूबी थी RCB और डर से साए थे गुजरात टाइटंस के प्लेयर्स, जोस बटलर ने खोला खौफनाक रात का राज़

जोस बटलर ने यह भी बताया कि इस हार से उबरने में खिलाड़ियों को काफी समय लगेगा। हालांकि, Shubman Gill ने इस हार के बाद अपनी टीम की गलतियां बताईं। उन्होंने कहा कि अगर हम 180-190 रन के स्कोर तक पहुंचते तो मैच अच्छा हो सकता था। पिच से तेज गेंदबाजों को शुरुआत में मदद मिली, लेकिन दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना आसान हो गया। हमने शुरुआत में विकेट गंवा दिए और फिर कभी भी मोमेंटम हासिल नहीं कर पाए। शुभमन गिल ने बताया कि अगर हम पावरप्ले में 1-2 विकेट हासिल कर लेते तो शायद मैच में बने रहते।