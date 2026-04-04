GT vs RR Pitch Report: अहमदाबाद में होगी छक्के चौकों की बारिश या लगेगा विकेटों का पतझड़? जानें पिच का हाल

आपको बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताबी मुकाबला भी इसी मैदान पर खेला गया था, जहां भारतीय क्रिकेट टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 255 रन बनाए थे और जवाब में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम 159 रन पर सिमट गई थी। ऐसे में जो भी टीम इस मुकाबले में टॉस जीतेगी, वह पहले बल्लेबाजी करना चाहेगी ताकि दूसरी टीम पर दबाव बनाया जा सके। इसकी वजह यह भी है कि पिछले 9 में से 7 मुकाबलों में उन टीमों को जीत मिली है, जिन्होंने पहले बल्लेबाजी की, जबकि सिर्फ 2 ही टीमें लक्ष्य का पीछा करते हुए यहां जीत हासिल कर पाई हैं।