IPL 2026 Points Table Update: राजस्थान रॉयल्स को पछाड़कर पंजाब किंग्स ने किया बड़ा फेरबदल, जानें अन्य टीमों का हाल

IPL 2026 Points Table Update: इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन की पॉइंट्स टेबल अब आकार लेने लगी है। शुरुआती गति ने ही आगे चल रही टीमों को संघर्ष कर रही टीमों से अलग कर दिया है। राजस्‍थान रॉयल्‍स को पछाड़ते हुए पंजाब किंग्स ने टॉप पर अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है। पंजाब ने अपने शुरुआती दोनों मैच जीते हैं और एक संतुलित टीम के तौर पर नजर आ रही है। जबकि पांच बार की आईपीएल चैंपियन चेन्‍नई सुपर किंग्‍स अपने शुरुआती दोनों मैच हारकर एक बार फिर से पिछड़ती नजर आ रही है।