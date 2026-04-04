IPL 2026 Points Table Update: राजस्थान रॉयल्स को पछाड़कर पंजाब किंग्स ने किया बड़ा फेरबदल, जानें अन्य टीमों का हाल

IPL 2026 में सभी टीमों के कप्तान। (फोटो सोर्स: एक्स@/IPL)
IPL 2026 Points Table Update: इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन की पॉइंट्स टेबल अब आकार लेने लगी है। शुरुआती गति ने ही आगे चल रही टीमों को संघर्ष कर रही टीमों से अलग कर दिया है। राजस्थान रॉयल्स को पछाड़ते हुए पंजाब किंग्स ने टॉप पर अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है। पंजाब ने अपने शुरुआती दोनों मैच जीते हैं और एक संतुलित टीम के तौर पर नजर आ रही है। जबकि पांच बार की आईपीएल चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स अपने शुरुआती दोनों मैच हारकर एक बार फिर से पिछड़ती नजर आ रही है।
सीएसके बनाम पंजाब किंग्स के मैच के नतीजे के बाद पंजाब किंग्स दो मैचों में दो जीत के बाद सर्वाधिक चार अंक और +0.637 के नेट रन रेट के बाद शीर्ष पर काबिज है। उनकी लगातार दो जीतों ने टूर्नामेंट की शुरुआत में ही उनकी स्थिति को काफी मजबूत कर दिया है। जबकि राजस्थान रॉयल्स अपना शुरुआती मैच जीतने के बाद दो अंक और +4.171 के सबसे बेहतरीन नेट रन रेट के साथ दूसरे पायदान पर पहुंच गई है।
इनके ठीक पीछे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस सभी ने एक-एक जीत के साथ सकारात्मक शुरुआत की है। खासतौर पर राजस्थान ने अपने जबरदस्त प्रदर्शन के बाद नेट रन रेट में भारी उछाल के साथ खुद को सबसे अलग साबित किया है, जबकि बाकी टीमें जैसे-जैसे सीजन आगे बढ़ेगा, अपनी निरंतरता बनाने की कोशिश करेंगी।
सनराइजर्स हैदराबाद एक जीत और एक हार के साथ पॉइंट्स टेबल के बीच में है। उसने कुछ अच्छे संकेत तो दिए हैं, लेकिन अभी भी वह स्थिरता की तलाश में हैं। उसका नेट रन रेट उसे फिलहाल मुकाबले में बनाए हुए है, लेकिन दौड़ में बने रहने के लिए उसे जल्द ही और जीतें हासिल करनी होंगी।
पॉइंट्स टेबल के निचले हिस्से में गुजरात टाइटन्स और लखनऊ सुपर जायंट्स दोनों ही अपनी शुरुआती मैच हार चुके हैं और अभी तक उनके खाते में कोई पॉइंट नहीं आया है। हालांकि, अभी तक दोनों ने सिर्फ एक-एक मैच ही खेला है, इसलिए उनके पास वापसी करने के लिए अभी भी काफी समय है।
कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स पर शुरुआती दबाव है, क्योंकि वे अपने दोनों मैच हार चुके हैं। खास तौर पर सीएसके अपनी फॉर्म और संतुलन को लेकर संघर्ष कर रही है, जिसकी झलक उनके खराब नेट रन रेट में भी दिखती है। जबकि केकेआर को और नीचे गिरने से बचने के लिए अपनी कमियों को जल्द से जल्द ठीक करना होगा।
|पोजिशन
|टीम
|मैच
|जीते
|हारे
|बेनतीजा
|अंक
|नेट रन रेट
|1
|PBKS
|2
|2
|0
|0
|4
|+0.637
|2
|RR
|1
|1
|0
|0
|2
|+4.171
|3
|RCB
|1
|1
|0
|0
|2
|+2.907
|4
|DC
|1
|1
|0
|0
|2
|+1.397
|5
|MI
|1
|1
|0
|0
|2
|+0.687
|6
|SRH
|2
|1
|1
|0
|2
|+0.469
|7
|GT
|1
|0
|1
|0
|0
|-0.509
|8
|LSG
|1
|0
|1
|0
|0
|-1.397
|9
|KKR
|2
|0
|2
|0
|0
|-1.964
|10
|CSK
|2
|0
|2
|0
|0
|-2.562
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