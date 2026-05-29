‘वैभव सूर्यवंशी को शुरू में ही आउट कर देंगें’, क्वालीफायर 2 से पहले गुजरात टाइटंस के कोच ने दी चुनौती

सूर्यवंशी ने इस सीजन जिस तरह का खेल दिखाया है, उसे देख हर कोई हैरान है। गेंदबाजों के मन में खौफ का माहौल बन चुका है। विरोधी टीमें उनके लिए अलग से प्लान बनाने पर मजबूर हो गई हैं। क्वालीफायर 2 से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्थिव पटेल ने वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ टीम का प्लान बताने से साफ इनकार कर दिया लेकिन उन्होंने कहा कि हम उन्होंने शुरुआती ओवर्स में ही आउट कर देंगे। पार्थिक ने कहा, ‘मैं अभी ब्रॉडकास्टर नहीं हूं। इसी वजह से मैं अपने प्लान नहीं बता सकता। वैभव सूर्यवंशी कमाल की बल्लेबाजी करते हैं। उम्मीद है कि हमारी योजना काम करेगी और हम उन्हें शुरुआती ओवरों में आउट कर देंगे।"