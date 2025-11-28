Patrika LogoSwitch to English

संजू सैमसन के जाते ही बिकने वाली है राजस्थान रॉयल्स? इस उद्योगपति ने किया चौंकाने वाला खुलासा

हर्ष गोयनका की माने तो रॉयल्स भी अब बिकने के लिए तैयार है और नए खरीददार की तलाश में है। अभी राजस्थान रॉयल्स फ्रेंचाइजी के 65% स्टेक रॉयल्स स्पोर्ट्स ग्रुप के पास है। इसके अलावा लाचलेन मर्डोक, रेडबर्ड कैपिटल पार्टनर्स के पास भी इस टीम में छोटी हिस्सेदारी हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

image

Madhur Milan Rao

Nov 28, 2025

Rajasthan Royals

राजस्थान रॉयल्स (Photo Credit- IANS)

Harsh Goenka, Rajasthan Royals: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के शुरु होने से पहले ही राजस्थान रॉयल्स (RR) को लेकर कई चौंकाने वाली खबरें आ रही हैं। फ्रेंचाईजी के नियमित कप्तान संजू सैमसन पहले ही टीम का साथ छोड़कर चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ट्रेड हो गए हैं। वहीं अब उनके जाने के बाद खबरें आ रही हैं कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूरु(RCB) की तरह रॉयल्स भी बिकने वाली है।

दरअसल लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के मालिक संजीव गोयनका के बड़े भाई हर्ष गोयनका ने एक ट्वीट कर इस बात को हवा दी है। हर्ष की माने तो रॉयल्स भी अब बिकने के लिए तैयार है और नए खरीददार की तलाश में है। अभी राजस्थान रॉयल्स फ्रेंचाइजी के 65% स्टेक रॉयल्स स्पोर्ट्स ग्रुप के पास है। इसके अलावा लाचलेन मर्डोक, रेडबर्ड कैपिटल पार्टनर्स के पास भी इस टीम में छोटी हिस्सेदारी हैं।

हर्ष गोयनका ने किया ट्वीट

बिजनेसमैन हर्ष गोयनका ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "मैंने सुना है एक नहीं, अब दो आईपीएल टीम RCB और RR बिक रही हैं। इससे साफ है कि लोग अच्छे वैल्यूएशन को आज कैश-इन करना चाहते हैं। अब बिकने के लिए दो टीमें और 4/5 संभावित खरीददार। सफल खरीदार कौन होंगे? क्या वे पुणे, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु या USA से होंगे?"

RCB चाहती है 2 बिलियन डॉलर

इससे पहले RCB की मालिक कंपनी डियागो इंडिया ने भी पुष्टि की थी, कि उन्होंने RCB को बेचने की प्रक्रिया शुरु कर दी है। अदार पूनावाला ने 1 अक्टूबर को ट्वीट कर बता दिया था कि बेंगलुरु की फ्रेंचाइजी की बिक्री हो सकती है। पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO है, जो कि दूनिया की सबसे बड़ी वेक्सीन मेनुफेक्चरर कम्पनी है। पूनावाला को भी RCB को खरीदने वालों की लिसेट में शामिल बताया जा रहा है। RCB फ्रेंचाइजी के लिए फोर्ब्स ने 2022 में लगभग 1 बिलियन डॉलर वैल्यू तय की थी, लेकिन 2025 के IPL सीजन में खिताब जीतने के बाद यह वैल्यू बढ़ चुकी है। RCB ने अपनी वैल्यू कम से कम 2 बिलियन डॉलर आंकी है।

Updated on:

28 Nov 2025 12:54 pm

Published on:

28 Nov 2025 12:53 pm

