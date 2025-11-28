संजू सैमसन के जाते ही बिकने वाली है राजस्थान रॉयल्स? इस उद्योगपति ने किया चौंकाने वाला खुलासा

इससे पहले RCB की मालिक कंपनी डियागो इंडिया ने भी पुष्टि की थी, कि उन्होंने RCB को बेचने की प्रक्रिया शुरु कर दी है। अदार पूनावाला ने 1 अक्टूबर को ट्वीट कर बता दिया था कि बेंगलुरु की फ्रेंचाइजी की बिक्री हो सकती है। पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO है, जो कि दूनिया की सबसे बड़ी वेक्सीन मेनुफेक्चरर कम्पनी है। पूनावाला को भी RCB को खरीदने वालों की लिसेट में शामिल बताया जा रहा है। RCB फ्रेंचाइजी के लिए फोर्ब्स ने 2022 में लगभग 1 बिलियन डॉलर वैल्यू तय की थी, लेकिन 2025 के IPL सीजन में खिताब जीतने के बाद यह वैल्यू बढ़ चुकी है। RCB ने अपनी वैल्यू कम से कम 2 बिलियन डॉलर आंकी है।