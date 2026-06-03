एक ओवर में 13 से ज्यादा रन देने के लिए बॉलर को मिले थे 60 लाख रुपए, लेकिन सिग्नल देना भूल गया गेंदबाज

IPL Match Fixing Story: IPL Match Fixing Story: इंडियन प्रीमियर लीग का छठा सीजन सबसे विवादास्पद रहा था, जहां मैच फिक्सिंग के आरोप में Rajasthan Royals के तीन खिलाड़ियों को बैन कर दिया गया। आगे चलकर राजस्थान रॉयल्स के साथ Chennai Super Kings को 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। आईपीएल 2026 में भी मैच के दौरान कई ऐसी घटनाएं हुईं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर मैच फिक्सिंग के आरोप लगने लगे, लेकिन ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला, जिससे यह साबित हो सके। लेकिन आईपीएल 2013 में मैच के दौरान कैमरों ने खिलाड़ियों द्वारा दिए गए 5 ऐसे सिग्नल पकड़ लिए थे, जिससे मैच फिक्सिंग का पर्दाफाश हुआ था।