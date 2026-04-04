हार्दिक पंड्या के बैन होने के बाद IPL ने खत्म कर दिया था ये नियम, अब किसी को नहीं मिलेगी वो सजा

IPL 2026 में पंजाब किंग्स की टीम ये गलती दो बार कर चुकी है और श्रेयस अय्यर एंड टीम पर दो बार जुर्माना भी लग चुका है। अब ऐसे में सवाल ये है कि अगर इस सीजन में उनसे तीसरी बार ये गलती होता है तो क्या होगा? अगर श्रेयस की टीम तीसरी बार यह गलती करती है या पंजाब किंग्स के गेंदबाज तय समय में अपने 20 ओवर पूरे नहीं कर पाते हैं, तो कप्तान को बैन नहीं किया जाएगा, बल्कि सजा और बढ़ जाएगी। पहले नियम के तहत पहली गलती पर 12 लाख, दूसरी गलती पर 24 लाख और तीसरी गलती पर कप्तान पर 30 लाख का जुर्माना और बैन लेकिन अब नियम बदल चुका है।