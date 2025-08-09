आईपीएल स्टार ने दिल्ली प्रीमियर लीग में ठोका तूफानी शतक, जानें किसे दिया श्रेय

दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 के एक यादगार मुकाबले में आउटर दिल्ली वॉरियर्स के ओपनर प्रियांश आर्य ने सीजन का अपना पहला शतक लगाया और इस सफलता का श्रेय अपने बचपन के कोच को दिया। ईस्ट दिल्ली राइडर्स के खिलाफ खेले गए इस मैच में प्रियांश ने सिर्फ 56 गेंदों में धमाकेदार 111 रन बनाए, जिसमें 9 छक्के और 7 चौके शामिल थे। यह उनकी अब तक की सबसे बेहतरीन पारी में से एक रही। यह इस सीजन में उनका पहला शतक भी था। उनकी इस शानदार बल्लेबाजी के दम पर टीम ने 20 ओवर में 231 रन बनाए। हालांकि, ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने लक्ष्य का पीछा करते हुए आखिरी ओवर में मैच जीत लिया।