क्रिकेट

आईपीएल स्टार ने दिल्ली प्रीमियर लीग में ठोका तूफानी शतक, जानें किसे दिया श्रेय

DPL 2025: ईस्ट दिल्ली राइडर्स के खिलाफ खेले गए इस मैच में प्रियांश ने सिर्फ 56 गेंदों में धमाकेदार 111 रन बनाए, जिसमें 9 छक्के और 7 चौके शामिल थे।

भारत

Vivek Kumar Singh

Aug 09, 2025

प्रियांश आर्या आईपीएल में शतकीय पारी के दौरान शॉट खेलते हुए (फोटो- IANS)
प्रियांश आर्या आईपीएल में शतकीय पारी के दौरान शॉट खेलते हुए (फोटो- IANS)

दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 के एक यादगार मुकाबले में आउटर दिल्ली वॉरियर्स के ओपनर प्रियांश आर्य ने सीजन का अपना पहला शतक लगाया और इस सफलता का श्रेय अपने बचपन के कोच को दिया। ईस्ट दिल्ली राइडर्स के खिलाफ खेले गए इस मैच में प्रियांश ने सिर्फ 56 गेंदों में धमाकेदार 111 रन बनाए, जिसमें 9 छक्के और 7 चौके शामिल थे। यह उनकी अब तक की सबसे बेहतरीन पारी में से एक रही। यह इस सीजन में उनका पहला शतक भी था। उनकी इस शानदार बल्लेबाजी के दम पर टीम ने 20 ओवर में 231 रन बनाए। हालांकि, ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने लक्ष्य का पीछा करते हुए आखिरी ओवर में मैच जीत लिया।

शतक जड़ने के बाद कोच को किया फोन

मैच की शुरुआत में टॉस जीतकर ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने गेंदबाजी चुनी। पहले ही ओवर में सनत सांगवान आउट हो गए, लेकिन प्रियांश ने धैर्य और आक्रामकता के मिश्रण से पारी को संभाला। तेज गर्मी और उमस के बीच उन्होंने एक के बाद एक बड़े शॉट लगाए। मैच के बाद प्रियांश ने कहा, “इस बार मैंने शुरुआत में थोड़ा समय लिया, जिससे मैं सेट हो सका। मेरे बचपन के कोच संजय भारद्वाज ने मैच से पहले फोन करके कहा था—‘आज मेरे लिए शतक बनाना,’ और मुझे खुशी है कि मैं उनके लिए ऐसा कर सका।”

भारत और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज की समाप्ति के बाद पिच का आंकलन, जानिए किसे मिली अच्छी रेटिंग
क्रिकेट
Team India

नंबर तीन पर बल्लेबाजी करने आए करण गर्ग ने भी तेज 43 रन बनाए और प्रियांश के साथ 92 रन की अहम साझेदारी की। करण ने कहा, “ऊपरी क्रम में यह साझेदारी करना शानदार अनुभव था, टीम के लिए योगदान देकर अच्छा लगा।”

शतक नहीं आया टीम के काम

लक्ष्य का पीछा करते हुए ईस्ट दिल्ली राइडर्स की शुरुआत खराब रही और पावरप्ले में ही तीन विकेट गिर गए। लेकिन इसके बाद अनुज रावत (85 रन, 34 गेंद) और अर्पित राणा (79 रन, 45 गेंद) ने 130 रन की साझेदारी कर मैच पलट दिया। टीम ने 5 विकेट से जीत हासिल की और 4 गेंदें शेष रहते लक्ष्य पा लिया। हालांकि नतीजा आउटर दिल्ली वॉरियर्स के पक्ष में नहीं गया, लेकिन यह मैच प्रियांश आर्य की असाधारण पारी और टीम द्वारा दिखाए गए जुझारूपन के लिए याद किया जाएगा।

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

09 Aug 2025 02:16 pm

