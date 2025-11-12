अर्जुन तेंदुलकर को ट्रेड करने को मुंबई इंडियंस तैयार, इस टीम की तरफ से खेलते आ सकते हैं नजर

अर्जुन तेंदुलकर, क्रिकेटर, मुंबई इंडियंस
IPL trade: राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) और चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) के बीच संजू सैमसन (Sanju Samson) के बदले रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) और सैम करन (Sam Curran) की संभावित ट्रेड डील सुर्खियों में है, लेकिन अब खिलाड़ियों की एक और दिलचस्प अदला-बदली को लेकर गुपचुप बातचीत बढ़ती हुई नजर रही है। दरअसल, मुंबई इंडियंस (MI) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के बीच अर्जुन तेंदुलकर (Arjun Tendulkar) और शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) को लेकर बातचीत हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, शार्दुल ठाकुर और अर्जुन तेंदुलकर अपनी-अपनी फ्रेंचाइजी बदल सकते हैं, लेकिन इन कदमों को अलग-अलग डील के तौर पर देखा जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहे तो स्वैप डील नहीं बल्कि अलग-अलग कैश ट्रांजेक्शन होंगे।
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) ट्रेड रूल के मुताबिक, किसी भी बदलाव की आधिकारिक घोषणा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को करनी होती है। लेकिन 'क्रिकबज' की रिपोर्ट के मुताबिक, खिलाड़ियों की अदला-बदली संभव है। यह घोषणा अगले कुछ दिनों में हो सकती है। साथ ही 15 नवंबर को खिलाड़ियों को रिटेन और रिलीज करने की सूची भी जारी की जा सकती है।
वर्तमान में मुंबई रणजी टीम के कप्तान शार्दुल ठाकुर को पिछले आईपीएल 2025 ऑक्शन में किसी भी टीम ने नहीं खरीदा था। इसके बाद पिछले सीजन की शुरुआत से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें उनके बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए में रिप्लेमेंट खिलाड़ी के तौर पर टीम से जोड़ा था। उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए 10 मैचों में 18 रन बनाए थे और 13 विकेट चटकाए थे। वह पिछले सीजन नई गेंद से एक प्रभावी गेंदबाज साबित हुए थे।
अर्जुन तेंदुलकर पिछले कुछ सीजन से मुंबई इंडियंस का हिस्सा रहे हैं। 26 वर्षीय बाएं हाथ के ऑलराउंडर को पिछले सीजन में एक भी मुकाबला खेलने का मौका नहीं मिला था। हालांकि 2023 और 2024 सीजन को मिलकर उन्होंने कुल पांच मैच खेले, जिसमें 13 रन बनाए और 3 विकेट लिए थे। 'क्रिकबज' की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों टीमों के बीच बातचीत जारी है, हालांकि यह पता नहीं चल सका है कि इसकी पहल सबसे पहले किसने की।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग