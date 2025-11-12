अर्जुन तेंदुलकर को ट्रेड करने को मुंबई इंडियंस तैयार, इस टीम की तरफ से खेलते आ सकते हैं नजर

IPL trade: राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) और चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) के बीच संजू सैमसन (Sanju Samson) के बदले रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) और सैम करन (Sam Curran) की संभावित ट्रेड डील सुर्खियों में है, लेकिन अब खिलाड़ियों की एक और दिलचस्प अदला-बदली को लेकर गुपचुप बातचीत बढ़ती हुई नजर रही है। दरअसल, मुंबई इंडियंस (MI) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के बीच अर्जुन तेंदुलकर (Arjun Tendulkar) और शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) को लेकर बातचीत हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, शार्दुल ठाकुर और अर्जुन तेंदुलकर अपनी-अपनी फ्रेंचाइजी बदल सकते हैं, लेकिन इन कदमों को अलग-अलग डील के तौर पर देखा जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहे तो स्वैप डील नहीं बल्कि अलग-अलग कैश ट्रांजेक्शन होंगे।