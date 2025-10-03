रणजी चैंपियन के सामने रेस्ट ऑफ इंडिया का बुरा हाल, रजत पाटीदार से हार टालने की उम्मीद

जुयाल 23 रन बनाकर आउट हुए। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए यश धुल भी 11 रन बनाकर आउट हो गए। इसी बीच ईश्वरन ने अपना अर्धशतक पूरा किया। अर्धशतक पूरा करने के ठीक बाद वह 112 गेंद पर 52 रन बनाकर आउट हो गए। ऋतुराज गायकवाड़ 9 और विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन 1 रन बनाकर आउट हुए। खेल समाप्ति के समय कप्तान रजत पाटीदार 42 और मानव सुधार 1 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। अब हार पिछड़ने से बचने के लिए कप्तान रजत पाटीदार को बड़ी पारी खेलनी होगी।