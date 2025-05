आयरलैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे और टी-20 सीरीज के लिए किया टीम का ऐलान

हालांकि आयरलैंड को वनडे सीरीज के दौरान अनुभवी तेज गेंदबाज मार्क अडायर की कमी खलेगी लेकिन इस दाएं हाथ के तेज गेंदबाज के टी-20 मैचों में वापसी की संभावना है। दोनों टीमों के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज 21 मई से क्लोंटार्फ में शुरू होगी, जबकि तीन टी-20 मैचों की सीरीज 12 से 15 जून तक खेले जाएंगे।

आयरलैंड वनडे टीम– पॉल स्टर्लिंग (कप्तान), एंड्रयू बालबर्नी, कर्टिस कैंफर, कैड कारमाइकल, जॉर्ज डॉकरेल, मैथ्यू हम्फ्रीज़, जोश लिटिल, टॉम मेयस, एंड्रयू मैकब्राइन, बैरी मैकार्थी, लियाम मैकार्थी, हैरी टेक्टर, लोरकन टकर, क्रेग यंग। आयरलैंड टी20 टीम– पॉल स्टर्लिंग (कप्तान), मार्क अडायर, रॉस अडायर, कर्टिस कैंफर, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, मैथ्यू हम्फ्रीज़, जोश लिटिल, बैरी मैकार्थी, लियाम मैकार्थी, हैरी टेक्टर, लोरकन टकर, बेन व्हाइट, क्रेग यंग।

यह भी पढ़ें

आयरलैंड और वेस्टइंडीज के वनडे मैच का शेड्यूल

आयरलैंड और वेस्टइंडीज T20I मैच का शेड्यूल

21 मई- आयरलैंड vs वेस्टइंडीज (पहला वनडे, क्लोंटार्फ)23 मई- आयरलैंड vs वेस्टइंडीज (दूसरा वनडे, क्लोंटार्फ)25 मई- आयरलैंड vs वेस्टइंडीज (तीसरा वनडे, क्लोंटार्फ)12 जून- आयरलैंड vs वेस्टइंडीज (पहला T20I, ब्रेडी)14 जून- आयरलैंड vs वेस्टइंडीज (दूसरा T20I, ब्रेडी)15 जून- आयरलैंड vs वेस्टइंडीज (तीसरा T20I, ब्रेडी)