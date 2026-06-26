IND vs IRE: भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिली जगह, देखें प्लेइंग 11

अय्यर दिसंबर 2023 को भारत की तरफ से आखिरी बार टी20 मैच खेले थे, जिसके करीब ढाई साल बाद वह सीधे कप्तान के तौर पर टीम में वापसी कर रहे हैं। बेलफास्ट में टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनते हुए भारतीय कप्तान अय्यर ने कहा, "हम पहले गेंदबाजी करेंगे। यह हमारे लिए नई पिच है। हम पहली बार बेलफास्ट में खेल रहे हैं। हालात, माहौल और विकेट को देखते हुए, हम पहले गेंदबाजी करना चाहते हैं। हमें जल्द से जल्द यहां के हालात के हिसाब से ढलना होगा। हम एक बार में एक ही मैच पर ध्यान देंगे। हम हमेशा यही कहते हैं कि चीजों को मुश्किल नहीं बनाना चाहिए।"