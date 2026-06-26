26 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs IRE: भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिली जगह, देखें प्लेइंग 11

IND vs IRE: भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। वैभव सूर्यवंशी इस मैच में नहीं खेल रहे हैं। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की सलामी बल्लेबाजी करते नज़र आएंगे।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Jun 26, 2026

IND vs IRE 1st T20

भारत और आयरलैंड के बीच पहला टी20 मुक़ाबला खेला जा रहा है (Photo - BCCI)

Ireland vs India, 1st T20I: भारत और आयरलैंड के बीच दो मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। बेलफास्ट के सिविल सर्विसेज क्रिकेट क्लब ग्राउंड पर खेले जा रहे इस मैच में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। 15 साल के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली है। ऐसे में उन्हें अंतरराष्ट्रीय डेब्यू के लिए अभी इंतजार करना होगा।

वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिली जगह

यह सीरीज श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट के नए अध्याय की शुरुआत है। फैंस को सूर्यवंशी के डेब्यू की उम्मीद थी, लेकिन फिलहाल यह इंतजार और लंबा हो गया है। दूसरी ओर, आयरलैंड की टीम में जय मूंदड़ा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डेब्यू का मौका मिला है। जय का जन्म राजस्थान में हुआ था।

ढाई साल बाद अय्यर की टी20 टीम में वापसी

अय्यर दिसंबर 2023 को भारत की तरफ से आखिरी बार टी20 मैच खेले थे, जिसके करीब ढाई साल बाद वह सीधे कप्तान के तौर पर टीम में वापसी कर रहे हैं। बेलफास्ट में टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनते हुए भारतीय कप्तान अय्यर ने कहा, "हम पहले गेंदबाजी करेंगे। यह हमारे लिए नई पिच है। हम पहली बार बेलफास्ट में खेल रहे हैं। हालात, माहौल और विकेट को देखते हुए, हम पहले गेंदबाजी करना चाहते हैं। हमें जल्द से जल्द यहां के हालात के हिसाब से ढलना होगा। हम एक बार में एक ही मैच पर ध्यान देंगे। हम हमेशा यही कहते हैं कि चीजों को मुश्किल नहीं बनाना चाहिए।"

15 वर्षीय सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी इस मैच में नहीं खेल रहे हैं। कप्तान ने किशोर बल्लेबाज को लेकर कहा, "अफसोस की बात है कि वैभव नहीं खेल रहे हैं। सही समय आने पर उन्हें भी मौका मिलेगा। फिलहाल हम तीन तेज गेंदबाजों और एक ऑलराउंडर के साथ उतर रहे हैं।"

दूसरी ओर, आयरलैंड के कप्तान लोर्कन टकर ने कहा, "मैं टॉस जीतकर गेंदबाजी ही चुनता। पिच बहुत अच्छी लग रही है। यह बदलाव का दौर था। पिछले कुछ वर्षों में स्टर्लो (पॉल स्टर्लिंग) ने टीम की शानदार तरह से कप्तानी की। आज जय मूंदड़ा अपना डेब्यू कर रहे हैं।" टी20 फॉर्मेट में भारत-आयरलैंड के बीच 8 मैच खेले गए हैं, जिसमें सभी मैच टीम इंडिया ने अपने नाम किए। भारत इस सीरीज में भी जीत का सिलसिला बरकरार रखना चाहेगा।

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत : श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेट कीपर), ईशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा।

आयरलैंड : टिम टेक्टर, रॉस अडायर, हैरी टेक्टर, लोरकन टकर (कप्तान/विकेटकीपर), बेंजामिन कैलिट्ज़, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, लियाम मैकार्थी, मैथ्यू हम्फ्रीज़, जय मूंद्रा, मैथ्यू होलार्ड

MLC में गरजा मार्कस स्टोइनिस का बल्ला, एक ही ओवर में जड़ दिये पांच छक्के, देखें Video

ये भी पढ़ें
MLC

खबर शेयर करें:

Updated on:

26 Jun 2026 05:55 pm

Published on:

26 Jun 2026 05:35 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs IRE: भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिली जगह, देखें प्लेइंग 11

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Shreyas Iyer India T20 Captain: ‘शेरों की तरह खेलेंगे’… कप्तान बनते ही श्रेयस अय्यर ने टीम इंडिया को दिया पहला संदेश

Shreyas Iyer Captain, Shreyas Iyer First Speech, India vs Ireland T20, India T20 Captain, Gautam Gambhir, BCCI Video, Shreyas Iyer Leadership,
क्रिकेट

Shree Charani on World No.1 Ranking: ‘अभी मेरी प्राथमिकता सिर्फ वर्ल्ड कप है’, दुनिया की नंबर-1 गेंदबाज बनने पर भी श्री चरणी का बड़ा बयान

Shree Charani, Shree Charani World No 1, Shree Charani Bowling Ranking, India Women vs Bangladesh, Women's T20 World Cup 2026, Shree Charani Record,
क्रिकेट

IND-A vs SL-A: कप्तान ध्रुव जुरेल ने जड़ा शतक, खेली 141 रनों की पारी, भारत ने बनाए 452 रन

Dhruv Jurel
क्रिकेट

MLC में गरजा मार्कस स्टोइनिस का बल्ला, एक ही ओवर में जड़ दिये पांच छक्के, देखें Video

MLC
क्रिकेट

Women’s T20 World Cup 2026: पाकिस्तान या नीदरलैंड… विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में किसे मिलेगी पहली जीत, हार के साथ खत्म होगा एक टीम का सफर

Pakistan shameful record
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.