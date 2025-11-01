संजू सैमसन के बल्लेबाजी क्रम में बार-बार बदलाव को लेकर दिग्गजों ने सूर्या और गंभीर पर साधा निशाना

Sanju Samson batting position: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में भारत की बल्लेबाजी क्रम के ध्वस्त होने से आलोचनाओं का दौर शुरू हो गया है। पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने टीम की रणनीति और खिलाड़ियों की भूमिका पर गहरी चिंता जताई है। वहीं, पूर्व क्रिकेटर श्रीकांत ने संजू सैमसन का बल्‍लेबाजी क्रम बार-बार बदलने को लेकर टीम मैनेजमेंट और हेड कोच गौतम गंभीर पर निशाना साधा है। श्रीकांत ने कहा कि सैमसन अपनी बल्लेबाजी स्थिति में लगातार बदलाव के कारण फिर से बदकिस्मत रहे।