T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया इस योजना पर कर रही काम, इरफान पठान ने किया खुलासा!

इस पर इरफान पठान ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "हमने कुछ बदलाव देखे हैं, लेकिन उनमें एक कहानी है। इस टीम की ताकत ऑलराउंडर हैं। मैं ऑलराउंडरों पर क्यों फोकस करना चाहता हूं, क्योंकि शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल सबसे बड़े सकारात्मक पहलू रहे हैं, खासकर सुंदर, क्योंकि वह टी20I टीम का नियमित हिस्सा नहीं रहे हैं। उन्हें मौका मिला और उन्होंने होबार्ट में 49 रनों की पारी खेली। जब उन्हें गेंदबाजी का मौका मिला, तो उन्होंने तीन विकेट लिए। शिवम दुबे ने गेंदबाजी में अपनी स्थिति मजबूत की है और यह भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ा कारक है, हार्दिक पांड्या की चोट को देखते हुए, जैसा कि हमने एशिया कप में देखा था।"