Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया इस योजना पर कर रही काम, इरफान पठान ने किया खुलासा!

भारत ने ऑस्ट्रेलिया से 5 मैचों की T20I सीरीज 2-1 से जीत ली है। इस जीत के बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने शिवम दुबे की जमकर तारीफ की। उन्होंने आगामी T20 वर्ल्ड कप को लेकर भारतीय टीम की तैयारी पर संतोष जताया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Nov 09, 2025

Team India

भारतीय क्रिकेट टीम (Photo Credit - IANS)

Irfan Pathan hails Shivam Dube: भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसी की सरजमीं‌ पर टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज‌ में शानदार प्रदर्शन किया। इस सीरीज़ का पहला मैच बारिश से धुल गया था, जबकि दूसरा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। इसके बाद सूर्यकुमार‌ यादव की कप्तानी में भारत ने पलटवार करते हुए तीसरा और चौथा T20I मैच जीत लिया। वहीं, ब्रिस्बेन में खेला गया सीरीज का 5वां मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। इस तरह भारत ने ऑस्ट्रेलिया से 5 मैचों की T20I सीरीज 2-1 से जीत ली।

भारत की इस T20 अंतर्राष्ट्रीय‌ सीरीज जीत में कई भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। लेकिन शिवम दुबे ने अपने प्रदर्शन से दिग्गज क्रिकेटर का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। सीरीज में शिवम दुबे का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे T20I मुकाबला में आया, जहां उन्होंने टीम के लिए महत्वपूर्ण 22 रन बनाए और दो विकेट भी चटकाए। इसी कड़ी में पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में शिवम दुबे समेत सभी भारतीय ऑलराउंडर की जमकर सराहना की।

इस पर इरफान पठान ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "हमने कुछ बदलाव देखे हैं, लेकिन उनमें एक कहानी है। इस टीम की ताकत ऑलराउंडर हैं। मैं ऑलराउंडरों पर क्यों फोकस करना चाहता हूं, क्योंकि शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल सबसे बड़े सकारात्मक पहलू रहे हैं, खासकर सुंदर, क्योंकि वह टी20I टीम का नियमित हिस्सा नहीं रहे हैं। उन्हें मौका मिला और उन्होंने होबार्ट में 49 रनों की पारी खेली। जब उन्हें गेंदबाजी का मौका मिला, तो उन्होंने तीन विकेट लिए। शिवम दुबे ने गेंदबाजी में अपनी स्थिति मजबूत की है और यह भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ा कारक है, हार्दिक पांड्या की चोट को देखते हुए, जैसा कि हमने एशिया कप में देखा था।" 

हार्दिक पंड्या का विकल्प हैं शिवम दुबे

इस दौरान इरफान पठान ने आगामी T20 वर्ल्ड कप को लेकर चल रही भारतीय टीम की तैयारियों की सराहना की है। उन्होंने बताया कि कैसे भारतीय टीम उन परिस्थितियों के लिए योजना बना रही है, जब हार्दिक पंड्या खेलने के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। इरफान पठान ने कहा, "भारतीय टीम जिस तरह से योजना बना रही है, वह तर्कसंगत है, क्योंकि वे नहीं चाहते कि अगर हार्दिक पंड्या किसी बड़े मैच से पहले चोटिल हो जाएं तो उनके पास ऑलराउंडर का विकल्प नहीं हो। दुबे अब तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर के विकल्प हैं। नीतीश कुमार रेड्डी एक और विकल्प हैं।"

ये भी पढ़ें

T20 वर्ल्डकप 2026 के सेमीफाइनल्स के वेन्यू का ऐलान! पाकिस्तान को ICC ने दिया ये ऑप्शन
क्रिकेट
ICC Men's T20 World Cup 2026 Venue

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

09 Nov 2025 11:17 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया इस योजना पर कर रही काम, इरफान पठान ने किया खुलासा!

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

ऋषभ पंत बाहर, सैमसन की एंट्री, T20 वर्ल्डकप 2026 के लिए 15 सदस्यीय टीम में हर्षा भोगले ने इन्हें दी जगह

Team India
क्रिकेट

IPL 2026 के शुरुआती मुकाबले में RCB कप्तान के खेलने पर संशय, जानें क्या है वजह

Virat Kohli and Rajat Patidar
क्रिकेट

T20 वर्ल्डकप 2026 के सेमीफाइनल्स के वेन्यू का ऐलान! पाकिस्तान को ICC ने दिया ये ऑप्शन

ICC Men's T20 World Cup 2026 Venue
क्रिकेट

ध्रुव जुरेल ने दोनों पारियों में जड़ा शतक, लेकिन कुलदीप-सिराज ने किया निराश, साउथ अफ्रीका A की शानदार जीत

IND A vs SA A
क्रिकेट

जसप्रीत बुमराह नहीं, ये हैं सबसे भरोसेमंद गेंदबाज…. टी-20 वर्ल्ड कप से पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने दिया बड़ा बयान

jasprit bumrah
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.