T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया इस योजना पर कर रही काम, इरफान पठान ने किया खुलासा!

भारतीय क्रिकेट टीम (Photo Credit - IANS)
Irfan Pathan hails Shivam Dube: भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसी की सरजमीं पर टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया। इस सीरीज़ का पहला मैच बारिश से धुल गया था, जबकि दूसरा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। इसके बाद सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ने पलटवार करते हुए तीसरा और चौथा T20I मैच जीत लिया। वहीं, ब्रिस्बेन में खेला गया सीरीज का 5वां मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। इस तरह भारत ने ऑस्ट्रेलिया से 5 मैचों की T20I सीरीज 2-1 से जीत ली।
भारत की इस T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज जीत में कई भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। लेकिन शिवम दुबे ने अपने प्रदर्शन से दिग्गज क्रिकेटर का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। सीरीज में शिवम दुबे का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे T20I मुकाबला में आया, जहां उन्होंने टीम के लिए महत्वपूर्ण 22 रन बनाए और दो विकेट भी चटकाए। इसी कड़ी में पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में शिवम दुबे समेत सभी भारतीय ऑलराउंडर की जमकर सराहना की।
इस पर इरफान पठान ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "हमने कुछ बदलाव देखे हैं, लेकिन उनमें एक कहानी है। इस टीम की ताकत ऑलराउंडर हैं। मैं ऑलराउंडरों पर क्यों फोकस करना चाहता हूं, क्योंकि शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल सबसे बड़े सकारात्मक पहलू रहे हैं, खासकर सुंदर, क्योंकि वह टी20I टीम का नियमित हिस्सा नहीं रहे हैं। उन्हें मौका मिला और उन्होंने होबार्ट में 49 रनों की पारी खेली। जब उन्हें गेंदबाजी का मौका मिला, तो उन्होंने तीन विकेट लिए। शिवम दुबे ने गेंदबाजी में अपनी स्थिति मजबूत की है और यह भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ा कारक है, हार्दिक पांड्या की चोट को देखते हुए, जैसा कि हमने एशिया कप में देखा था।"
इस दौरान इरफान पठान ने आगामी T20 वर्ल्ड कप को लेकर चल रही भारतीय टीम की तैयारियों की सराहना की है। उन्होंने बताया कि कैसे भारतीय टीम उन परिस्थितियों के लिए योजना बना रही है, जब हार्दिक पंड्या खेलने के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। इरफान पठान ने कहा, "भारतीय टीम जिस तरह से योजना बना रही है, वह तर्कसंगत है, क्योंकि वे नहीं चाहते कि अगर हार्दिक पंड्या किसी बड़े मैच से पहले चोटिल हो जाएं तो उनके पास ऑलराउंडर का विकल्प नहीं हो। दुबे अब तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर के विकल्प हैं। नीतीश कुमार रेड्डी एक और विकल्प हैं।"
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग