T20 वर्ल्डकप 2026 के सेमीफाइनल्स के वेन्यू का ऐलान! पाकिस्तान को ICC ने दिया ये ऑप्शन

भारत बनाम पाकिस्तान (फोटो- IANS)
T20 World Cup 2026 Venue: भारत और श्रीलंका की मेजबानी में अगले साल फरवरी-मार्च में आयोजित होने वाले आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 (ICC Men's T20 World Cup 2026) के लिए 8 वेन्यू पर आईसीसी ने मुहर लगा दी है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम और कोलकाता के ईडन गार्डन्स को भी चुना गया है। भारत के पांच शहरों में इस वर्ल्डकप के मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद और कोलकाता के नाम शामिल हैं, तो श्रीलंका के 3 स्थानों को चुना गया है, जिसमें कोलंबो के दो स्टेडियम और कैंडी का एक स्टेडियम शामिल है।
अहमदाबाद और कोलकाता सेमीफाइनल के मुकाबलों को होस्ट करने की रेस में सबसे आगे हैं। हालांकि कई रिपोर्ट् में मुंबई का नाम भी सेमीफाइनल के लिए रेस में चल रहा है। अगर श्रीलंका या पाकिस्तान की टीमें अंतिम चार में पहुंचती हैं तो उनके मैच कोलंबो में होंगे। अगर सेमीफाइनल में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होता है, तो वो भी कोलंबो में ही खेला जाएगा। पिछले संस्करण की तरह इस बार भी 5-5 टीमों को 4 अलग अलग ग्रुप्स में बांटा जाएगा और प्रत्येक ग्रुप से टॉप की दो टीमें सुपर 8 के लिए क्वालीफाई करेंगी।
बता दें कि सुपर-8 में चार टीमों के दो ग्रुप होंगे, और प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष दो टीमें नॉकआउट सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। भारत विश्व कप का डिफेंडिंग चैंपियन है, जिसने जून 2024 में दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में हराकर खिताब जीता था। इस टूर्नामेंट में टेस्ट खेलने वाले सभी 13 देशों के अलावा कनाडा, नीदरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल, ओमान और नामीबिया खेलती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा यूरोपीय टीम इटली का डेब्यू भी देखने को मिलेगा।
साल 2007 में पहली बार टी20 वर्ल्डकप खेला गया था, जहां एमएस धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने खिताब जीता। इसके बाद पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। 2010 में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, तो 2012 में वेस्टइंडीज ने खिताब जीता। 2014 में श्रीलंका ने भारतीय टीम को फाइनल में हराया, तो 2016 में वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को हराकर दूसरी बार ट्रॉफी उठाई। इसके बाद 5 साल बाद 2021 में इस टूर्नामेंट की वापसी हुई और ऑस्ट्रेलिया चैंपियन बना। 2022 में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर दूसरा खिताब जीता, तो 2024 में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी और दूसरी बार ट्रॉफी उठाई।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग