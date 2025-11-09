Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

T20 वर्ल्डकप 2026 के सेमीफाइनल्स के वेन्यू का ऐलान! पाकिस्तान को ICC ने दिया ये ऑप्शन

T20 World Cup 2025 Semifinals Venue: आईसीसी ने अगले साल आयोजित होने वाले टी20 वर्ल्डकप 2026 के मुकाबलों के लिए 8 वेन्यू का ऐलान कर दिया है, जिसमें 5 स्थान भारत और 3 स्थान श्रीलंका के हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Nov 09, 2025

ICC Men's T20 World Cup 2026 Venue

भारत बनाम पाकिस्तान (फोटो- IANS)

T20 World Cup 2026 Venue: भारत और श्रीलंका की मेजबानी में अगले साल फरवरी-मार्च में आयोजित होने वाले आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 (ICC Men's T20 World Cup 2026) के लिए 8 वेन्यू पर आईसीसी ने मुहर लगा दी है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम और कोलकाता के ईडन गार्डन्स को भी चुना गया है। भारत के पांच शहरों में इस वर्ल्डकप के मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद और कोलकाता के नाम शामिल हैं, तो श्रीलंका के 3 स्थानों को चुना गया है, जिसमें कोलंबो के दो स्टेडियम और कैंडी का एक स्टेडियम शामिल है।

पाकिस्तान के लिए बदलेगा वेन्यू

अहमदाबाद और कोलकाता सेमीफाइनल के मुकाबलों को होस्ट करने की रेस में सबसे आगे हैं। हालांकि कई रिपोर्ट् में मुंबई का नाम भी सेमीफाइनल के लिए रेस में चल रहा है। अगर श्रीलंका या पाकिस्तान की टीमें अंतिम चार में पहुंचती हैं तो उनके मैच कोलंबो में होंगे। अगर सेमीफाइनल में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होता है, तो वो भी कोलंबो में ही खेला जाएगा। पिछले संस्करण की तरह इस बार भी 5-5 टीमों को 4 अलग अलग ग्रुप्स में बांटा जाएगा और प्रत्येक ग्रुप से टॉप की दो टीमें सुपर 8 के लिए क्वालीफाई करेंगी।

बता दें कि सुपर-8 में चार टीमों के दो ग्रुप होंगे, और प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष दो टीमें नॉकआउट सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। भारत विश्व कप का डिफेंडिंग चैंपियन है, जिसने जून 2024 में दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में हराकर खिताब जीता था। इस टूर्नामेंट में टेस्ट खेलने वाले सभी 13 देशों के अलावा कनाडा, नीदरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल, ओमान और नामीबिया खेलती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा यूरोपीय टीम इटली का डेब्यू भी देखने को मिलेगा।

अब तक के वर्ल्ड चैंपियंस

साल 2007 में पहली बार टी20 वर्ल्डकप खेला गया था, जहां एमएस धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने खिताब जीता। इसके बाद पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। 2010 में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, तो 2012 में वेस्टइंडीज ने खिताब जीता। 2014 में श्रीलंका ने भारतीय टीम को फाइनल में हराया, तो 2016 में वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को हराकर दूसरी बार ट्रॉफी उठाई। इसके बाद 5 साल बाद 2021 में इस टूर्नामेंट की वापसी हुई और ऑस्ट्रेलिया चैंपियन बना। 2022 में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर दूसरा खिताब जीता, तो 2024 में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी और दूसरी बार ट्रॉफी उठाई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Updated on:

09 Nov 2025 09:46 pm

Published on:

09 Nov 2025 09:18 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / T20 वर्ल्डकप 2026 के सेमीफाइनल्स के वेन्यू का ऐलान! पाकिस्तान को ICC ने दिया ये ऑप्शन

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

ऋषभ पंत बाहर, सैमसन की एंट्री, T20 वर्ल्डकप 2026 के लिए 15 सदस्यीय टीम में हर्षा भोगले ने इन्हें दी जगह

Team India
क्रिकेट

IPL 2026 के शुरुआती मुकाबले में RCB कप्तान के खेलने पर संशय, जानें क्या है वजह

Virat Kohli and Rajat Patidar
क्रिकेट

ध्रुव जुरेल ने दोनों पारियों में जड़ा शतक, लेकिन कुलदीप-सिराज ने किया निराश, साउथ अफ्रीका A की शानदार जीत

IND A vs SA A
क्रिकेट

जसप्रीत बुमराह नहीं, ये हैं सबसे भरोसेमंद गेंदबाज…. टी-20 वर्ल्ड कप से पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने दिया बड़ा बयान

jasprit bumrah
क्रिकेट

कौन हैं आकाश चौधरी, जिन्होंने उड़ाए लगातार 8 छक्के, युवराज सिंह और रवि शास्त्री का रिकॉर्ड ध्वस्त

Akash Chaodhary
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.