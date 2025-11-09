T20 वर्ल्डकप 2026 के सेमीफाइनल्स के वेन्यू का ऐलान! पाकिस्तान को ICC ने दिया ये ऑप्शन

साल 2007 में पहली बार टी20 वर्ल्डकप खेला गया था, जहां एमएस धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने खिताब जीता। इसके बाद पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। 2010 में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, तो 2012 में वेस्टइंडीज ने खिताब जीता। 2014 में श्रीलंका ने भारतीय टीम को फाइनल में हराया, तो 2016 में वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को हराकर दूसरी बार ट्रॉफी उठाई। इसके बाद 5 साल बाद 2021 में इस टूर्नामेंट की वापसी हुई और ऑस्ट्रेलिया चैंपियन बना। 2022 में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर दूसरा खिताब जीता, तो 2024 में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी और दूसरी बार ट्रॉफी उठाई।