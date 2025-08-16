धोनी की वजह से खत्म हुआ करियर… इरफान पठान का चौंकाने वाला खुलासा, बताई 2009 के न्यूजीलैंड दौरे की सच्चाई

Irfan pathan on MS dhoni: पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने हाल ही में एक सनसनीखेज खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने तत्कालीन कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर 2009 में उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर करने का आरोप लगाया। लल्लनटॉप के शो 'गेस्ट इन द न्यूजरूम' में इरफान ने अपने करियर के उस दौर को याद करते हुए बताया कि श्रीलंका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के बावजूद उन्हें न्यूजीलैंड दौरे पर एक भी मैच खेलने का मौका नहीं दिया गया। इस फैसले के पीछे धोनी की भूमिका को उन्होंने स्पष्ट रूप से उजागर किया।