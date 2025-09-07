Asia Cup 2025: इरफान पठान ने भी की संजू सैमसन के साथ ‘नाइंसाफी’, नंबर-3 पर इस खिलाड़ी को दिया मौका

Irfan Pathan selected playing 11 for Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 शुरू होने में अब मात्र दो दिन का समय बचा है। 9 सितम्बर से यूएई में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट से पहले प्लेइंग 11 का चुनाव करना भारतीय टीम मैनेजमेंट के लिए बड़ा सरदर्द है। खास तौर पर, शुभमन गिल की उप-कप्तानी और उनकी वापसी ने बैटिंग ऑर्डर को लेकर दुविधा पैदा कर दी है। इसी बीच पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने अपनी सबसे मज़बूत प्लेइंग इलेवन चुनी है।
शानदार फॉर्म के बावजूद विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को टॉप ऑर्डर में जगह नहीं दी है और उनके साथ 'नाइंसाफी' की है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से लेकर डोमेस्टिक लीग क्रिकेट तक हर जगह संजू का बल्ला जमकर बोल रहा है। इसके बावजूद शुभमन गिल के टीम में चुने जाने के बाद संजू को बाहर किए जाने या निचले क्रम में खिलाने की बात कही जा रही है। पठान ने ओपनिंग के लिए अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को चुना है। वहीं नंबर 3 पर तिलक वर्मा को जगह मिली है।
सैमसन को नंबर तीन पर भी खिलाया जा सकता था, लेकिन पठान ने ऐसा नहीं किया। जबकि पिछली कुछ सीरीज में सैमसन ने तिलक वर्मा से ज्यादा रन और शतक लगाए हैं। मिडिल ऑर्डर में कप्तान सूर्यकुमार यादव को चौथे नंबर पर रखा है। वहीं हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल जैसे अनुभवी ऑलराउंडर शामिल किए गए हैं।
विकेटकीपर के तौर पर पठान ने सैमसन को पांच नंबर पर खेलने के लिए चुना है। पठान ने स्पिनर के रूप में कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती को चुना है। वहीं तेज़ गेंदबाजी आक्रमण जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह के कंधों पर है।
इरफान पठान की एशिया कप के लिए भारतीय प्लेइंग 11
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती।