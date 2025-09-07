Asia Cup 2025: इरफान पठान ने भी की संजू सैमसन के साथ ‘नाइंसाफी’, नंबर-3 पर इस खिलाड़ी को दिया मौका

शानदार फॉर्म के बावजूद विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को टॉप ऑर्डर में जगह नहीं दी है और उनके साथ 'नाइंसाफी' की है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से लेकर डोमेस्टिक लीग क्रिकेट तक हर जगह संजू का बल्ला जमकर बोल रहा है। इसके बावजूद शुभमन गिल के टीम में चुने जाने के बाद संजू को बाहर किए जाने या निचले क्रम में खिलाने की बात कही जा रही है। पठान ने ओपनिंग के लिए अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को चुना है। वहीं नंबर 3 पर तिलक वर्मा को जगह मिली है।