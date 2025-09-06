टीम इंडिया के वनडे कप्तान बनने वाले हैं श्रेयस अय्यर? BCCI ने अपने इस फैसले से दिया संकेत

शनिवार को सीनियर मेंस सेलेक्शन कमेटी ने ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ दो चार दिवसीय मैचों के लिए भारत-ए टीम का चयन किया है। इस टीम की कमान श्रेयस अय्यर के हाथों में है, जबकि ध्रुव जुरेल उप-कप्तान होंगे। श्रेयस अय्यर को एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम में नहीं चुना गया था। स्टैंडबाय खिलाड़ियों की सूची में भी उनका नाम नहीं था, जिसने फैंस को हैरान कर दिया। वहीं, दलीप ट्रॉफी में 184 रन की शतकीय पारी खेलने के बावजूद ऋतुराज गायकवाड़ को एक बार फिर नजरअंदाज किया गया है।
इस सेलेक्शन कमेटी ने अपने इस फैसले से एक बार फिर अगले वनडे कप्तान को लेकर चर्चाएं छेड़ दी हैं। वनडे में अपनी हालिया फॉर्म और बड़े मैचों में प्रदर्शन के साथ श्रेयस अय्यर ने दुनिया को अपनी ताकत तो दिखा दी है। साथ ही उन्होंने आईपीएल और घेरलू क्रिकेट में कप्तानी करते हुए खिताबी जीत के साथ लीडरशिप क्वालीटी भी दिखाई है। उन्होंने 2023-24 के सीजन में 5 खिताब जीते। जिसमें घरेलू, आईपीएल और इंटरनेशनल ट्रॉफीज शामिल थे। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया A के खिलाफ उन्हें कप्तानी सौंपकर शायद चयनकर्ता एक आखिरी टेस्ट लेना चाहते हों।
रोहित शर्मा के बाद श्रेयस अय्यर वनडे टीम की कप्तानी के रेस में सबसे आगे चल रहे थे लेकिन बीच में उनकों BCCI ने सेंट्रल कंट्रेक्ट से बाहर कर तगड़ा झटका दिया। उनके साथ केएल राहुल भी कप्तानी के दावेदार थे लेकिन पिछले कुछ सीरीज और दौरों से से साफ हो गया है कि BCCI उन्हें तो कप्तान नहीं बनाने जा रही है। थ्री फॉर्मेट और थ्री कैप्टन प्रणाली की ओर बढ़ रही BCCI के लिए प्रयोग करने का भी अच्छा मौका है। शुभमन गिल पहले ही टेस्ट के कप्तान बन चुके हैं। सूर्यकुमार यादव को टी20 टीम का कप्तान बनाया जा चुका है।
इस टीम में अभिमन्यु ईश्वरन, प्रसिद्ध कृष्णा, आयुष बडोनी, साई सुदर्शन, नीतीश रेड्डी जैसे स्टार खिलाड़ी शामिल हैं, जबकि केएल राहुल और मोहम्मद सिराज दूसरे चार दिवसीय मुकाबले में टीम से जुड़ेंगे। वह पहले मुकाबले के बाद टीम में शामिल दो खिलाड़ियों की जगह लेंगे। भारत-ए और ऑस्ट्रेलिया-ए के बीच 16 सितंबर से दो चार दिवसीय मैच खेले जाएंगे। पहला मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आयोजित होगा, जबकि 23-26 सितंबर के बीच अगला मैच भी इसी मैदान पर खेला जाना है।
इसके बाद दोनों टीमें 30 सितंबर से कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में तीन वनडे मुकाबलों की सीरीज खेलेंगी। वनडे सीरीज का पहला मैच 30 सितंबर को खेला जाएगा, जिसके बाद 3 अक्टूबर और 5 अक्टूबर को सीरीज के शेष दो मैच आयोजित होंगे।
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिमन्यु ईश्वरन, एन जगदीशन (विकेटकीपर), साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (उपकप्तान और विकेटकीपर), देवदत्त पडिक्कल, हर्ष दुबे, आयुष बडोनी, नितीश कुमार रेड्डी, तनुश कोटियन, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, खलील अहमद, मानव सुथार और यश ठाकुर।