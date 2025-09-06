टीम इंडिया के वनडे कप्तान बनने वाले हैं श्रेयस अय्यर? BCCI ने अपने इस फैसले से दिया संकेत

रोहित शर्मा के बाद श्रेयस अय्यर वनडे टीम की कप्तानी के रेस में सबसे आगे चल रहे थे लेकिन बीच में उनकों BCCI ने सेंट्रल कंट्रेक्ट से बाहर कर तगड़ा झटका दिया। उनके साथ केएल राहुल भी कप्तानी के दावेदार थे लेकिन पिछले कुछ सीरीज और दौरों से से साफ हो गया है कि BCCI उन्हें तो कप्तान नहीं बनाने जा रही है। थ्री फॉर्मेट और थ्री कैप्टन प्रणाली की ओर बढ़ रही BCCI के लिए प्रयोग करने का भी अच्छा मौका है। शुभमन गिल पहले ही टेस्ट के कप्तान बन चुके हैं। सूर्यकुमार यादव को टी20 टीम का कप्तान बनाया जा चुका है।