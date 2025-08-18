Asia Cup 2025: भारतीय टीम के सलेक्शन से पहले चोटिल हुआ ये विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज, दलीप ट्रॉफी से भी हुआ बाहर

Ishan Kishan Injury, Duleep Trophy 2025: खब्बू विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन चोट के कारण दलीप ट्रॉफी 2025 से बाहर हो गए हैं। किशन को इस टूर्नामेंट में ईस्ट जोन का कप्तान नियुक्त किया गया था, लेकिन उनकी चोट ने उनके खेलने पर ब्रेक लगा दिया है। अगले महीने एशिया कप 2025 खेला जाना है। जिसके लिए टीम का ऐलान 19 अगस्त को होने की संभावना है। ऐसे में अब उनके भारतीय टीम में भी चुने जाने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है।
ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि ओडिशा के विकेटकीपर-बल्लेबाज आशीर्वाद स्वैन को ईशान किशन की जगह दलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन की टीम में शामिल किया गया है। आशीर्वाद स्वैन संदीप पटनायक के साथ टीम का हिस्सा होंगे, जबकि स्वस्तिक समल को स्टैंडबाय खिलाड़ी के रूप में चुना गया है।
ईशान किशन इससे पहले भी चोट के कारण इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच से ऋषभ पंत के रिपलेसमेंट के तौर पर नहीं चुने गए थे। चयनकर्ताओं को उम्मीद थी कि किशन पूरी तरह फिट होकर दलीप ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करेंगे और एशिया कप के लिए अपनी दावेदारी मजबूत करेंगे। हालांकि, उनकी चोट ने एक बार फिर उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। उनकी अनुपस्थिति में अब ईस्ट जोन की कप्तानी की जिम्मेदारी अभिमन्यु ईश्वरन को सौंपी जा सकती है।
अभिमन्यु ईश्वरन, आशीर्वाद स्वैन (विकेटकीपर), संदीप पटनायक, विराट सिंह, डेनिश दास, श्रीदाम पॉल, शरणदीप सिंह, कुमार कुशाग्र, रियान पराग, उत्कर्ष सिंह, मनीषी, सूरज सिंधु जयसवाल, मुकेश कुमार, आकाश दीप, मोहम्मद शमी।