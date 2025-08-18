Asia Cup 2025: भारतीय टीम के सलेक्शन से पहले चोटिल हुआ ये विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज, दलीप ट्रॉफी से भी हुआ बाहर

ईशान किशन इससे पहले भी चोट के कारण इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच से ऋषभ पंत के रिपलेसमेंट के तौर पर नहीं चुने गए थे। चयनकर्ताओं को उम्मीद थी कि किशन पूरी तरह फिट होकर दलीप ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करेंगे और एशिया कप के लिए अपनी दावेदारी मजबूत करेंगे। हालांकि, उनकी चोट ने एक बार फिर उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। उनकी अनुपस्थिति में अब ईस्ट जोन की कप्तानी की जिम्मेदारी अभिमन्यु ईश्वरन को सौंपी जा सकती है।