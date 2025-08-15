प्लेइंग 11 में जगह बनाना नहीं है आसान, ऑस्ट्रेलियाई बॉलर ने निर्णायक मैच से बताई वजह

आरोन हार्डी ने जब भी मौका मिला है, गेंदबाजी से प्रभावित किया है। उन्होंने आगे कहा, "मुझे ऑफ-द-टॉप गेंदबाजी करना पसंद है। जब गेंद स्विंग कर रही होती है, तो गेंदबाजी में काफी मजा आता है। स्विंग नहीं मिलने के बाद चुनौतियां शुरू हो जाती हैं। हालांकि, मुझे इस बात पर गर्व है कि पहले ओवर से लेकर 20वें ओवर तक, मैं कहीं भी गेंदबाजी कर सकता हूं।" आरोन हार्डी ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 13 वनडे और 15 टी20 खेले हैं। वनडे में उन्होंने 10 पारियों में 166 रन बनाए हैं और 10 विकेट लिए हैं। वहीं, 15 टी20 मैचों की 10 पारियों में 179 रन बनाने के साथ ही 13 विकेट उन्होंने झटके हैं।