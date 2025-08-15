Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

प्लेइंग 11 में जगह बनाना नहीं है आसान, ऑस्ट्रेलियाई बॉलर ने निर्णायक मैच से बताई वजह

आरोन हार्डी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली जा रही टी20 और वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम का हिस्सा हैं। हालांकि, हार्डी को प्लेइंग इलेवन में बेहद मुश्किल से जगह मिलती है।

भारत

Vivek Kumar Singh

Aug 15, 2025

2023 वनडे वर्ल्डकप के फाइनल के दौरान ऑस्ट्रेलिया की टीम (फोटो- IANS)
2023 वनडे वर्ल्डकप के फाइनल के दौरान ऑस्ट्रेलिया की टीम (फोटो- IANS)

ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही 3 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला शनिवार को केर्न्स में खेला जाएगा। दोनों टीमें एक एक मैच जीतकर सीरीज में बराबरी पर हैं और तीसरा मुकाबला जीतकर सीरीज जीतना चाहेंगी। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज ने टीम में जगह बनाने को लेकर बड़ी बात कही है। ऑलराउंडर आरोन हार्डी का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया टीम की प्लेइंग इलेवन में जगह बनाना बिल्कुल आसान नहीं है। उन्हें जो भी मौका मिलेगा, उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करूंगा।

शुक्रवार को हार्डी ने कहा, "ऑस्ट्रेलिया टीम में जगह बनाने वाले कई खिलाड़ी पूर्व में अनुभव कर चुके हैं कि प्लेइंग इलेवन में जगह बनाना आसान नहीं है। जोश इंगलिस अपने शुरुआती दौर में ऐसा अनुभव कर चुके हैं। मैं मिले हुए मौके का फायदा उठाने की पूरी कोशिश करूंगा।"

आरोन हार्डी को पिछले कुछ समय से ऑस्ट्रेलिया की सीमित ओवरों की टीम में लगातार मौका मिला है। वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली जा रही टी20 और वनडे सीरीज के लिए भी टीम का हिस्सा हैं। हालांकि, हार्डी को प्लेइंग इलेवन में बेहद मुश्किल से जगह मिलती है। टी20 और वनडे मिलाकर कुल 12 मैचों में सिर्फ 4 मैचों में उन्हें खेलने का मौका मिला है।

ये भी पढ़ें

एशेज सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया का माइंड गेम शुरू, स्टीव स्मिथ ने बताई इंग्लैंड की सबसे बड़ी परेशानी
क्रिकेट
Ben Stokes Fitness

हार्डी कहीं भी कर सकते हैं बॉलिंग

आरोन हार्डी ने जब भी मौका मिला है, गेंदबाजी से प्रभावित किया है। उन्होंने आगे कहा, "मुझे ऑफ-द-टॉप गेंदबाजी करना पसंद है। जब गेंद स्विंग कर रही होती है, तो गेंदबाजी में काफी मजा आता है। स्विंग नहीं मिलने के बाद चुनौतियां शुरू हो जाती हैं। हालांकि, मुझे इस बात पर गर्व है कि पहले ओवर से लेकर 20वें ओवर तक, मैं कहीं भी गेंदबाजी कर सकता हूं।" आरोन हार्डी ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 13 वनडे और 15 टी20 खेले हैं। वनडे में उन्होंने 10 पारियों में 166 रन बनाए हैं और 10 विकेट लिए हैं। वहीं, 15 टी20 मैचों की 10 पारियों में 179 रन बनाने के साथ ही 13 विकेट उन्होंने झटके हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

15 Aug 2025 05:11 pm

Published on:

15 Aug 2025 05:09 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / प्लेइंग 11 में जगह बनाना नहीं है आसान, ऑस्ट्रेलियाई बॉलर ने निर्णायक मैच से बताई वजह

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.