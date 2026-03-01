चेन्नई सुपर किंग्स हारी और टूट गया एमएम धोनी का रिकॉर्ड, एक बॉलर ने छोड़ा ‘माही’ को पीछे

सोमवार को इस पारी के दौरान जेमी ओवरटन ने अंशुल कंबोज के साथ 10वें विकेट के लिए 33 रन की साझेदारी की। यह आईपीएल इतिहास में 10वें विकेट के लिए संयुक्त रूप से दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है। साल 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए पैट कमिंस और विजयकांत व्यासकांत ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 33 रन जोड़े थे। इस सूची में शिखर धवन और मोहित राठी की जोड़ी शीर्ष पर है, जिन्होंने साल 2023 में पंजाब किंग्स की ओर से खेलते हुए सनराइजर्स हैदराबाद के विरुद्ध 55 रन की अटूट साझेदारी की थी। हालांकि, इसमें महज 1 रन का योगदान मोहित राठी का था।