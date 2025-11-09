रणजी ट्रॉफी में इस तेज गेंदबाज ने बल्लेबाजों की उड़ा रखी है नींद, फिर भी टीम इंडिया में नहीं मिल रहा मौका

दरअसल, आकिब नबी रणजी ट्रॉफी 2025-26 में कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने चौथे राउंड के मैच में दिल्ली के खिलाफ पहली इनिंग में 5 विकेट चटकाए। इस तरह मौजूद रणजी सीजन में यह तीसरी बार है, जब उन्होंने एक इनिंग में 5 या अधिक विकेट लिए हैं। इससे पहले आकिब नबी ने राजस्थान के खिलाफ दूसरी इनिंग में 7 और मुंबई के खिलाफ दूसरी इनिंग में 5 विकेट झटके थे। वे मौजूदा रणजी सीजन में अब तक सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज है। वह अब तक छह पारियों में 2.45 की इकॉनमी से 24 विकेट ले चुके हैं।