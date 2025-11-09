रणजी ट्रॉफी में इस तेज गेंदबाज ने बल्लेबाजों की उड़ा रखी है नींद, फिर भी टीम इंडिया में नहीं मिल रहा मौका

जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी टीम के साथियों के साथ (Photo Credit - BCCI)
Auqib Nabi: देश में प्रतिभाशाली क्रिकेटरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन घरेलू क्रिकेट में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराने के बावजूद कई खिलाड़ियों को भारतीय टीम में जगह नहीं मिल पाती है। उन्हीं होनहार क्रिकेटरों में जम्मू-कश्मीर रणजी टीम के तेज गेंदबाज आकिब नबी भी है, जिन्होंने अपनी घातक गेंदबाजी से विरोधी टीम के बल्लेबाजों की नींद उड़ा रखी है।
दरअसल, आकिब नबी रणजी ट्रॉफी 2025-26 में कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने चौथे राउंड के मैच में दिल्ली के खिलाफ पहली इनिंग में 5 विकेट चटकाए। इस तरह मौजूद रणजी सीजन में यह तीसरी बार है, जब उन्होंने एक इनिंग में 5 या अधिक विकेट लिए हैं। इससे पहले आकिब नबी ने राजस्थान के खिलाफ दूसरी इनिंग में 7 और मुंबई के खिलाफ दूसरी इनिंग में 5 विकेट झटके थे। वे मौजूदा रणजी सीजन में अब तक सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज है। वह अब तक छह पारियों में 2.45 की इकॉनमी से 24 विकेट ले चुके हैं।
आकिब नबी ने पिछले सीजन भी रणजी ट्रॉफी में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई थी। उस सीजन 8 मैच की 15 इनिंग में उन्होंने 2.74 की इकॉनमी से 44 विकेट लिए थे। यह पिछले सीजन किसी भी तेज गेंदबाज द्वारा किया गया सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। उस दौरान एक इनिंग में उन्होंने छह बार 5 विकेट झटकने का कारनामा किया था।
आकिब नबी ने दलीप ट्रॉफी 2025 में भी अपना दम दिखाया था। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने ईस्ट जोन के खिलाफ सिर्फ 28 रन देकर 5 विकेट लिए थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि आकिब नबी ने 5 में से 4 विकेट लगातार चार गेंदों में झटके थे।
आकिब नबी का प्रथम श्रेणी क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन रहा है। उन्होंने अब तक 34 प्रथम श्रेणी क्रिकेट की 55 इनिंग में 2.92 की इकॉनमी से कुल 115 विकेट चटकाए हैं। वहीं, 34 मैच की 48 इनिंग में 19.60 की औसत से 883 रन बनाए हैं, जिसने एक अर्द्धशतक शामिल हैं। इतने शानदार प्रदर्शन के बावजूद वह भारतीय चयनकर्ताओं का दिल जीतने में नाकाम रहे। वह ऑस्ट्रेलिया-ए और साउथ अफ्रीका-ए के खिलाफ चुनी गई भारत-ए टीम में भी जगह नहीं बना सके हैं।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग