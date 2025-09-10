Patrika LogoSwitch to English

एशिया कप के लिए श्रीलंका ने ऐन मौके पर टीम में किया बदलाव, 3 साल बाद इस तूूूूूफानी बल्‍लेबाज की हुई वापसी

Janith Liyanage Comeback: एशिया कप के लिए श्रीलंका ने अपनी पूर्व घोषित टीम में ऐन मौके पर एक अहम बदलाव किया है। तीन साल बाद मध्यक्रम के बल्लेबाज जनिथ लियानागे की टीम में वापसी हो गई है। लियानागे हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था।

भारत

lokesh verma

Sep 10, 2025

Janith Liyanage Comeback
श्रीलंकाई बल्‍लेबाज जनिथ लियानागे। (फोटो सोर्स: IANS)

Janith Liyanage Comeback: श्रीलंका ने एशिया कप के लिए अपनी पूर्व घोषित टीम में बदलाव किया है। तीन साल बाद मध्यक्रम के बल्लेबाज जनिथ लियानागे की टी20 फॉर्मेट में वापसी कराई गई है। लियानागे के जुड़ने से श्रीलंका एशिया कप में मजबूत और संतुलित हो गई है। 30 वर्षीय लियानागे को सीमित ओवरों के विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने 28 एकदिवसीय मैचों में 824 रन बनाए हैं, साथ ही तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच भी खेले हैं। लियानागे ने हाल ही में हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ एकदिवसीय सीरीज में प्रभावित किया था, जिसमें उन्होंने नाबाद 70 और 19 रनों की पारी खेली थी, जिससे श्रीलंका ने 2-0 से क्लीन स्वीप किया था।

लियानागे ने आखिरी टी20 भारत के खिलाफ फरवरी 2022 में खेला था। वह दुबई में टीम के साथ हैं। लियानागे के शामिल होने से श्रीलंका के सीम-बॉलिंग ऑलराउंडरों का पूल मजबूत हो गया है। टीम में पहले से ही तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर दासुन शनाका और चमिका करुणारत्ने मौजूद हैं। श्रीलंका को बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग के साथ ग्रुप बी में रखा गया है।

चरिथ असलांका की अगुवाई वाली 17 सदस्यीय टीम 13 सितंबर को अबू धाबी में बांग्लादेश के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। इसके बाद श्रीलंका 15 सितंबर को हांगकांग और 18 सितंबर को अफगानिस्तान से भिड़ेगी। श्रीलंका 2022 में आखिरी बार टी20 फॉर्मेट में हुए एशिया कप की विजेता रही थी। 2023 एशिया कप में श्रीलंका उप विजेता रही थी। भारत (8 बार) के बाद श्रीलंका (6 बार) एशिया कप की दूसरी सबसे सफल टीम है।

एशिया कप के लिए श्रीलंका टीम

चरिथ असलांका (कप्तान), पथुम निसांका, कुसल मेंडिस, कुसल परेरा, नुवानिदु फर्नांडो, कामिंडु मेंडिस, कामिल मिशारा, दासुन शनाका, जनिथ लियानागे, चमिका करुणारत्ने, डुनिथ वेलालेज, वानिंदु हसरंगा, महीश तिक्षाणा, दुष्मंथा चमीरा, बिनुरा फर्नांडो, नुवान तुषारा, मथीशा पथिराना।

