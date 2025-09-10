Janith Liyanage Comeback: श्रीलंका ने एशिया कप के लिए अपनी पूर्व घोषित टीम में बदलाव किया है। तीन साल बाद मध्यक्रम के बल्लेबाज जनिथ लियानागे की टी20 फॉर्मेट में वापसी कराई गई है। लियानागे के जुड़ने से श्रीलंका एशिया कप में मजबूत और संतुलित हो गई है। 30 वर्षीय लियानागे को सीमित ओवरों के विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने 28 एकदिवसीय मैचों में 824 रन बनाए हैं, साथ ही तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच भी खेले हैं। लियानागे ने हाल ही में हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ एकदिवसीय सीरीज में प्रभावित किया था, जिसमें उन्होंने नाबाद 70 और 19 रनों की पारी खेली थी, जिससे श्रीलंका ने 2-0 से क्लीन स्वीप किया था।