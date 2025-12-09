एक विकेट और… जसप्रीत बुमराह बना देंगे बड़ा रिकॉर्ड, क्रिकेट के इतिहास में कोई भारतीय नहीं कर पाया ये कारनामा

जसप्रीत बुमराह ने 2016 से अब तक भारत के लिए 80 अंतरराष्ट्रीय टी20 मैच खेले हैं। इनमें 77 पारियों में उन्होंने 18.11 की शानदार औसत से 99 विकेट चटकाए हैं। वे इस सीरीज में एक और बड़ा कीर्तिमान छूने के करीब हैं। वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 500 विकेट लेने से सिर्फ 18 विकेट दूर हैं। फिलहाल सभी फॉर्मेट मिलाकर 221 मैचों में उनके नाम 482 विकेट हैं। करियर में उन्होंने 18 बार पारी में 5 या ज्यादा विकेट लिए हैं, 13 बार 4 विकेट हॉल लिया है और सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़ा 6/19 का है। अब तक भारत के सिर्फ 7 गेंदबाज ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 500+ विकेट ले पाए हैं।