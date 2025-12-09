9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

क्रिकेट

एक विकेट और… जसप्रीत बुमराह बना देंगे बड़ा रिकॉर्ड, क्रिकेट के इतिहास में कोई भारतीय नहीं कर पाया ये कारनामा

IND vs SA: भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के पास इतिहास रचने का मौका है। अगर बुमराह इस मुक़ाबले में एक विकेट चटका देते हैं तो उनके टी20 क्रिकेट में 100 विकेट पूरे हो जाएंगे।

2 min read
भारत

image

Siddharth Rai

Dec 09, 2025

jasprit bumrah

भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के पास इतिहास रचने का मौका है। (Photo - BCCI/X)

Jasprit Bumrah, India vs South Africa T20 Series: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के पास इतिहास रचने का शानदार मौका है। अगर बुमराह आज एक भी विकेट लेते हैं, तो वे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट पूरे कर लेंगे और भारत के लिए यह उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे गेंदबाज बन जाएंगे।

तीनों फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बनेंगे बुमराह

एक विकेट चटकाते ही बुमराह टी20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी बन जाएंगे। उनसे पहले यह कारनामा लेफ्ट-आर्म पेसर अर्शदीप सिंह ने किया है, जिन्होंने 68 मैचों में 105 विकेट लिए हैं। लेकिन बुमराह के लिए यह उपलब्धि इससे कहीं ज्यादा खास होगी, क्योंकि वे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट (टेस्ट, वनडे और टी20) में 100 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन जाएंगे।

सिर्फ चार गेंदबाजों ने हासिल की है ये उपलब्धि

दुनिया में सिर्फ चार गेंदबाज ही ऐसे हैं, जिन्होंने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 से ज्यादा विकेट लिए हैं। श्रीलंका के दिग्गज लसिथ मलिंगा, न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान टिम साउदी, बांग्लादेश के महान ऑलराउंडर शाकिब अल हसन और पाकिस्तान के खब्बू तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी ने यह कारनामा किया है। बुमराह अगर इस उपलब्धि को हासिल कर लेते हैं तो वे ऐसा करने वाले दुनिया के पांचे गेंदबाज होंगे।

जसप्रीत बुमराह इस सीरीज में रचेंगे एक और इतिहास

जसप्रीत बुमराह ने 2016 से अब तक भारत के लिए 80 अंतरराष्ट्रीय टी20 मैच खेले हैं। इनमें 77 पारियों में उन्होंने 18.11 की शानदार औसत से 99 विकेट चटकाए हैं। वे इस सीरीज में एक और बड़ा कीर्तिमान छूने के करीब हैं। वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 500 विकेट लेने से सिर्फ 18 विकेट दूर हैं। फिलहाल सभी फॉर्मेट मिलाकर 221 मैचों में उनके नाम 482 विकेट हैं। करियर में उन्होंने 18 बार पारी में 5 या ज्यादा विकेट लिए हैं, 13 बार 4 विकेट हॉल लिया है और सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़ा 6/19 का है। अब तक भारत के सिर्फ 7 गेंदबाज ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 500+ विकेट ले पाए हैं।

हार्दिक पंड्याभी 100 टी20 विकेट के करीब

वहीं, भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या भी टी20 अंतरराष्ट्रीय में विकेटों का शतक लगाने से महज 2 विकेट दूर हैं। उन्होंने 120 मैचों की 108 पारियों में 26.58 की औसत से 98 विकेट हासिल किए हैं। अगर हार्दिक आज या जल्द ही यह मुकाम छू लेते हैं, तो वे भारत के तीसरे गेंदबाज बन जाएंगे जिनके नाम टी20 में 100 विकेट होंगे।

पिछले 20 मैच से सूर्यकुमार यादव ने नहीं लगाया अर्धशतक, 10 मुकाबलों में नहीं छू पाये दहाई का आंकड़ा, चिंताजंक है भारतीय कप्तान का प्रदर्शन
क्रिकेट
Suryakumar Yadav

India vs South Africa T20 Series 2025

Published on:

09 Dec 2025 11:46 am

Hindi News / Sports / Cricket News / एक विकेट और… जसप्रीत बुमराह बना देंगे बड़ा रिकॉर्ड, क्रिकेट के इतिहास में कोई भारतीय नहीं कर पाया ये कारनामा

