अर्शदीप सिंह के बाद आज जसप्रीत बुमराह के पास T20i में इतिहास रचने का मौका, हासिल कर सकते हैं ये बड़ी उपलब्धि

Jasprit Bumrah T20i Record: भारतीय स्‍टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के पास आज 2 नवंबर को टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाने का मौका है। इस उपलब्धि को हासिल करने से वह सिर्फ 2 विकेट दूर हैं।

भारत

image

lokesh verma

Nov 02, 2025

Jasprit Bumrah T20i Record

जसप्रीत बुमराह (Photo Credit-ANI)

Jasprit Bumrah T20i Record: भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच जारी 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा मुकाबला होबार्ट में खेला जाएगा। इस सीरीज का पहला मुकाबला जहां कैनबरा में बारिश की भेंट चढ़ गया था तो दूसरे मैच में ऑस्‍ट्रेलिया ने मेलबर्न में चार विकेट से शानदार जीत दर्ज की थी। मिचेल मार्श के नेतृत्‍व मेजबान टीम इस मैच को जीतकर सीरीज में अजेय बढ़त हासिल करने के इरादे से उतरेगी। वहीं, सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया जीत के साथ वापसी करना चाहेगी। ऐसे में क्रिकेट फैंस को एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। इस मुकाबले में भारतीय स्‍टार पेसर जसप्रीत बुमराह के पास टी20 इंटरनेशन क्रिकेट में इतिहास रचने का मौका भी होगा।

बुमराह आज बना सकते हैं ये रिकॉर्ड

जसप्रीत बुमराह इस मैच में विकेटों का शतक पूरा सकते हैं। बुमराह ने अभी तक टी20 अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट में 77 मैचों की 75 पारियों में कुल 98 विकेट अपने नाम किए हैं। होबार्ट में दो विकेट हासिल करते ही वह टी20 में 100 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन जाएंगे। उनसे पहले ये कमाल अर्शदीप सिंह कर चुके हैं। अर्शदीप सिंह के नाम 65 मैचों में 101 विकेट दर्ज हैं। वहीं, अर्शदीप को इस मैच में भी बेंच पर बिठाया गया और बुमराह चार विकेट निकाल सके तो वह टी20 में भारत के सबसे ज्‍यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लेंगे।

T20i के टॉप-5 गेंदबाज

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में दुनिया के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज की बात करें तो इस मामले में सबसे आगे अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान हैं। ये अफगानी खिलाड़ी अब तक 108 मुकाबलों में 182 विकेट अपने नाम कर चुका है। उनके बाद दूसरे पायदान पर 126 मैचों में 164 विकेट के साथ पूर्व कीवी गेंदबाज टिम साउदी हैं। तीसरे नंबर पर 123 मैचों में 155 विकेट के साथ बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान हैं। वहीं, न्यूजीलैंड के ईश सोढ़ी 128 मैचों में 150 विकेट के साथ चौथे पायदान पर हैं। जबकि 5वें स्‍थान पर 129 मैचों में 145 विकेट लेने वाले बांग्लादेश के पूर्व कप्तान शाकिब अल हसन हैं।

ये भारतीय गेंदबाज भी शतक के नजदीक

टी20 में विकेटों का शतक भले ही अभी तक सिर्फ अर्शदीप सिंह लगा सके हैं, लेकिन बुमराह समेत तीन भारतीय गेंदबाज भी विकेटों के शतक के बेहद नजदीक पहुंच चुके हैं, जो मौका मिलते ही अर्शदीप सिंह के क्‍लब में एंट्री कर सकते हैं। बुमराह के साथ ही तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या भी इस फॉर्मेट में 98 विकेट ले चुके हैं। हालांकि इसके लिए उन्‍हें 120 मैच लगे हैं। वह चोट के चलते फिलहाल टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। उनके अलावा युजवेंद्र चहल के नाम 96 विकेट दर्ज हैं, उन्‍होंने ये कमाल 80 मैचों में किया है। पिछले दो साल से वह भारतीय टी20 टीम से बाहर हैं।

सीरीज में बुमराह अब तक

बता दें कि ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ मौजूदा टी20 सीरीज का पहला मुकाबला बारिश से धुल गया था, जिसमें बुमराह को गेंदबाजी का मौका ही नहीं मिल सका था। वहीं, मेलबर्न में जसप्रीत ने शानदार गेंदबाजी की थी। उन्‍होंने अपने चार ओवर के स्‍पेल में 26 रन देकर दो विकेट अपने नाम किए थे। आज भी उनसे कुछ इस तरह के प्रदर्शन की ही उम्‍मीद होगी।

Nov 02, 2025

