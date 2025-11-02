अर्शदीप सिंह के बाद आज जसप्रीत बुमराह के पास T20i में इतिहास रचने का मौका, हासिल कर सकते हैं ये बड़ी उपलब्धि

Jasprit Bumrah T20i Record: भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच जारी 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा मुकाबला होबार्ट में खेला जाएगा। इस सीरीज का पहला मुकाबला जहां कैनबरा में बारिश की भेंट चढ़ गया था तो दूसरे मैच में ऑस्‍ट्रेलिया ने मेलबर्न में चार विकेट से शानदार जीत दर्ज की थी। मिचेल मार्श के नेतृत्‍व मेजबान टीम इस मैच को जीतकर सीरीज में अजेय बढ़त हासिल करने के इरादे से उतरेगी। वहीं, सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया जीत के साथ वापसी करना चाहेगी। ऐसे में क्रिकेट फैंस को एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। इस मुकाबले में भारतीय स्‍टार पेसर जसप्रीत बुमराह के पास टी20 इंटरनेशन क्रिकेट में इतिहास रचने का मौका भी होगा।