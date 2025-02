Champions Trophy 2025 से भारत-पाकिस्तान समेत इन देशों के दर्जनभर से ज्यादा स्टार खिलाड़ी बाहर, देखें पूरी सूची

Players Ruled Out for champions trophy 2025: चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में हिस्‍सा लेने वाले सभी देशों के अंतिम स्‍क्‍वॉड लगभग तय हो चुके हैं। भारत-पाकिस्‍तान से लेकर ऑस्‍ट्रेलिया के स्‍क्‍वॉड से कई स्‍टार खिलाड़ी बाहर हो गए हैं। आइये एक नजर डालते हैं टूर्नामेंट से बाहर होने वाले खिलाड़ियों की सूची पर-

भारत•Feb 12, 2025 / 12:27 pm• lokesh verma

List of Players Ruled Out for champions trophy 2025: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आगाज होने में अब सिर्फ एक हफ्ता बचा है। इस मेंगा इवेंट में हिस्‍सा लेने वाले सभी देशों के अंतिम स्‍क्‍वॉड लगभग तय हो चुके हैं। भारत-पाकिस्‍तान से लेकर ऑस्‍ट्रेलिया समेत कई देशों के प्रोविजनल स्‍क्‍वॉड में शामिल स्‍टार कई खिलाड़ी अंतिम स्‍क्‍वॉड से चोट या अन्‍य किसी कारण से बाहर हो गए हैं, जो इन देशों के लिए किसी झटके से कम नहीं है। वनडे वर्ल्‍ड कप चैंपियन ऑस्‍ट्रेलिया, चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबान पाकिस्‍तान और भारत को टूर्नामेंट के सबसे बड़े दावेदारों के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन प्रभावशाली प्‍लेयर्स के बाहर होने से इनकी मुश्किल बढ़ गई है। आइये आपको भी बताते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी से कौन सा खिलाड़ी क्‍यों बाहर हुआ है?